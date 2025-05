O embaixador da Palestina na Síria, Samir al-Rifai, revelou que 1.784 palestinianos detidos desapareceram nas prisões do regime de Bashar al-Assad entre 2000 e 2024.

Falando à Anadolu na Embaixada da Palestina em Damasco, al-Rifai afirmou que os números, que foram documentados, provavelmente subestimam a realidade, já que muitos casos podem não ter sido relatados.

Documentar os desaparecidos

Al-Rifai apresentou um arquivo contendo os nomes dos detidos desaparecidos, juntamente com as datas das suas detenções e os locais de detenção. Entre os nomes estavam Majed Mohammed Shumer, preso em 2013 na área de Mashrou Dummar, em Damasco, e Waseem Mahmoud Badran, detido em 2014 em Daraa, no sul da Síria.

Ele também mencionou dois médicos palestinianos que conhecia pessoalmente, Alaa al-Din Youssef e Hael Hamid, que foram presos em Damasco entre 2013 e 2014.

Somente em 2013, cerca de 500 casos de desaparecimentos forçados foram documentados nas prisões de Assad, com os números a aumentar nos anos seguintes, afirmou al-Rifai.

Questionado sobre os esforços oficiais para abordar esses desaparecimentos, ele observou que a embaixada contactou repetidamente o governo de Assad, mas não recebeu respostas claras, já que os representantes constantemente transferiam os pedidos de informações para outros, evitando assumir responsabilidades.

Relatórios internacionais indicam que milhares de detidos foram executados secretamente na famosa prisão de Sednaya. Segundo esses relatórios, o regime deposto realizou execuções extrajudiciais a uma taxa de 50 por semana entre 2011 e 2015.

O governo de Assad utilizou todos os meios possíveis para reprimir os protestos de 2011 que exigiam uma transição política pacífica, desencadeando uma devastadora guerra civil.

Esforços da Palestina

Al-Rifai, que foi preso nas cadeias de Assad por seis anos (1985-1991), afirmou que o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, enviou várias delegações a Damasco para discutir questões relacionadas aos refugiados palestinianos, detidos, ajuda humanitária e assistência médica.

“No entanto, essas delegações voltaram de mãos vazias, sem informações sobre os detidos desaparecidos”, disse ele.

Após a queda de Assad, a embaixada entrou em contacto com ex-detidos palestinianos libertados, particularmente aqueles que estiveram em Sednaya, para reunir informações sobre os seus colegas desaparecidos, mas nada foi descoberto, acrescentou.

Al-Rifai observou que os desaparecidos incluem não apenas refugiados palestinianos na Síria, mas também pessoas da Cisjordânia ocupada. Ele explicou que a Síria já foi considerada “um refúgio seguro para combatentes palestinianos”, mas muitos desapareceram em circunstâncias misteriosas.

Após o colapso do regime de Assad, um prisioneiro palestiniano originalmente de Jenin, no norte da Cisjordânia, foi libertado de Sednaya.

Ele estava preso desde 1985, disse al-Rifai.

Sem revelar os detalhes da sua prisão, al-Rifai identificou-o como o ex-prisioneiro Bashar Saleh, que atualmente está em Damasco e recebe um subsídio mensal do Presidente Abbas até que sejam finalizados os arranjos para o seu regresso a Jenin.

Al-Rifai também afirmou que famílias na Cisjordânia o informaram, durante visitas ao território ocupado, que vários dos seus parentes desapareceram na Síria anos atrás, mas o regime de Assad não forneceu respostas sobre o destino deles.