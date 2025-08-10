TÜRKİYE
2 min de leitura
Dezenas de milhares em Istambul protestaram contra o genocídio de Israel e a fome forçada em Gaza
Manifestantes marcharam desde a Praça Beyazit até à Mesquita de Ayasofya, pedindo uma ação internacional urgente para acabar com o sofrimento em Gaza.
Dezenas de milhares em Istambul protestaram contra o genocídio de Israel e a fome forçada em Gaza
A campanha militar israelita devastou o enclave e causou mortes por fome e inanição. / AA
10 de agosto de 2025

Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina reuniram-se na Praça Beyazit, em Istambul, na noite de sábado, após as orações do anoitecer, para expressar a sua oposição ao genocídio em curso e à fome forçada em Gaza promovidos por Israel.

A manifestação, que contou com a participação de organizações não governamentais e muitos membros do público, continuou com uma marcha em direção à histórica Mesquita de Ayasofya.

Os participantes pretenderam consciensalizar para a crise humanitária e demonstrar solidariedade para com o povo de Gaza enquanto se verifica a escalada da violência e a grave escassez de alimentos e suprimentos médicos.

Os organizadores apelaram à comunidade internacional para que tome medidas urgentes a fim de acabar com o sofrimento.

Recomendado

Israel tem enfrentado crescente indignação pelo genocídio em Gaza, onde mais de 61.000 pessoas foram mortas desde outubro de 2023.

A campanha militar devastou o enclave e levou a mortes por fome e inanição.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela guerra contra o enclave.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us