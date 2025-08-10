Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina reuniram-se na Praça Beyazit, em Istambul, na noite de sábado, após as orações do anoitecer, para expressar a sua oposição ao genocídio em curso e à fome forçada em Gaza promovidos por Israel.
A manifestação, que contou com a participação de organizações não governamentais e muitos membros do público, continuou com uma marcha em direção à histórica Mesquita de Ayasofya.
Os participantes pretenderam consciensalizar para a crise humanitária e demonstrar solidariedade para com o povo de Gaza enquanto se verifica a escalada da violência e a grave escassez de alimentos e suprimentos médicos.
Os organizadores apelaram à comunidade internacional para que tome medidas urgentes a fim de acabar com o sofrimento.
Israel tem enfrentado crescente indignação pelo genocídio em Gaza, onde mais de 61.000 pessoas foram mortas desde outubro de 2023.
A campanha militar devastou o enclave e levou a mortes por fome e inanição.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela guerra contra o enclave.