A Bolívia está a preparar-se para uma segunda volta das eleições presidenciais, com o senador centrista Rodrigo Paz e o ex-presidente de direita Jorge "Tuto" Quiroga a disputar a presidência após um resultado que surpreendeu as pesquisas pré-eleitorais.

Com 90% das urnas de domingo apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou que Paz obteve 31% dos votos, enquanto Quiroga ficou em segundo lugar com 27%.

Paz, de 57 anos, do Partido Democrata Cristão, é uma surpresa como líder da corrida eleitoral. Ele é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou entre 1989 a 1993.

Nascido em Espanha durante o exílio da sua família entre 1964 e 1982, a carreira política de Paz começou como legislador em 2002. Mais tarde, ele foi prefeito e governador da sua região natal, Tarija.

Paz ganhou notoriedade moderada à medida que a campanha avançava.

Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 anos, da coligação Alianza Libre, é o segundo candidato na segunda volta. Quiroga, que já concorreu à presidência sem sucesso três vezes, foi presidente entre 2001 a 2002, completando o mandato do ex-ditador militar Hugo Banzer, que renunciou devido a um cancro no pulmão.

“A Bolívia disse ao mundo que quer viver numa nação livre. É uma noite histórica”, declarou Quiroga num evento público após o anúncio dos resultados preliminares.

As sondagens previram que Samuel Doria Medina, um empresário de centro-direita de 66 anos, disputaria a segunda volta contra Quiroga. No entanto, Medina, que já fez três tentativas fracassadas de se eleger presidente, ficou em terceiro lugar.

Os outros cinco candidatos na disputa, incluindo o esquerdista Andronico Rodriguez, ficaram muito atrás.