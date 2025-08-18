A Bolívia está a preparar-se para uma segunda volta das eleições presidenciais, com o senador centrista Rodrigo Paz e o ex-presidente de direita Jorge "Tuto" Quiroga a disputar a presidência após um resultado que surpreendeu as pesquisas pré-eleitorais.
Com 90% das urnas de domingo apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou que Paz obteve 31% dos votos, enquanto Quiroga ficou em segundo lugar com 27%.
Paz, de 57 anos, do Partido Democrata Cristão, é uma surpresa como líder da corrida eleitoral. Ele é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou entre 1989 a 1993.
Nascido em Espanha durante o exílio da sua família entre 1964 e 1982, a carreira política de Paz começou como legislador em 2002. Mais tarde, ele foi prefeito e governador da sua região natal, Tarija.
Paz ganhou notoriedade moderada à medida que a campanha avançava.
Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 anos, da coligação Alianza Libre, é o segundo candidato na segunda volta. Quiroga, que já concorreu à presidência sem sucesso três vezes, foi presidente entre 2001 a 2002, completando o mandato do ex-ditador militar Hugo Banzer, que renunciou devido a um cancro no pulmão.
“A Bolívia disse ao mundo que quer viver numa nação livre. É uma noite histórica”, declarou Quiroga num evento público após o anúncio dos resultados preliminares.
As sondagens previram que Samuel Doria Medina, um empresário de centro-direita de 66 anos, disputaria a segunda volta contra Quiroga. No entanto, Medina, que já fez três tentativas fracassadas de se eleger presidente, ficou em terceiro lugar.
Os outros cinco candidatos na disputa, incluindo o esquerdista Andronico Rodriguez, ficaram muito atrás.
Ambos os candidatos líderes prometeram distanciar-se do modelo económico estatal imposto pelo partido governante Movimento ao Socialismo (MAS). Esse modelo, segundo alguns bolivianos, é a causa da atual crise económica do país, caracterizada pela escassez de dólares, aumento constante do custo de vida e períodos prolongados de falta de combustível devido à dependência de importações.
Uma segunda volta, amplamente esperada porque nenhum candidato obteve a maioria necessária na primeira volta, está marcado para 19 de outubro. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos ou pelo menos 40% com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado.
Além do presidente e vice-presidente, os eleitores também votaram em 36 senadores e 130 deputados.
Um voto pela mudança
Gustavo Flores-Macias, cientista político da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, afirmou que o crescimento tardio de Paz mostrou que as pessoas estão "cansadas dos mesmos candidatos" concorrendo repetidamente ao cargo mais alto.
Flores-Macias também associou o sucesso de Paz a um desprezo generalizado na Bolívia por candidatos com vínculos com grandes empresas.
A votação encerra 20 anos de governo socialista, que começou em 2005, quando Evo Morales, um agricultor indígena de coca, foi eleito presidente com uma plataforma radical anti-capitalista.
A Bolívia desfrutou de mais de uma década de forte crescimento e elevação indígena sob Morales, que liderou o país de 2006 a 2019. No entanto, a falta de investimentos em exploração fez com que as receitas do gás - a principal fonte de rendimento do país - implodiu, corroendo as reservas de moeda estrangeira do governo e levando à escassez de combustível importado e outros itens básicos.
“A esquerda causou-nos muito mal. Quero mudança para o país”, disse Miriam Escobar, uma reformada de 60 anos, à AFP após votar em La Paz.