Os EUA vão enviar mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, disse o Presidente Donald Trump, enquanto expressava a sua insatisfação com o Presidente russo Vladimir Putin.

"A União Europeia está a pagar por isso. Não estamos a pagar nada por isso, mas vamos enviá-los. Será um negócio para nós, e vamos enviar-lhes Patriots, do qual precisam desesperadamente", disse Trump aos jornalistas na Base Aérea Andrews em Maryland, no domingo, sem especificar quantos sistemas de mísseis Patriot pretende enviar para a Ucrânia.

"Porque Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bem e depois bombardeia toda a gente à noite, mas há um pequeno problema aí: eu não gosto disso", acrescentou Trump.

Trump disse que terá uma reunião com o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, que na segunda-feira iniciará uma visita de dois dias a Washington, DC, onde também se encontrará com o Secretário de Estado Marco Rubio e o Secretário da Defesa Pete Hegseth, bem como membros do Congresso.

Questionado se vai anunciar sanções contra Rússia na segunda-feira, disse: "Vamos ver o que acontece amanhã."

Trump afirmou que a Europa anunciou sanções contra a Rússia.

"Estou muito desapontado com o Presidente Putin. Pensei que ele era alguém que cumpria o que dizia — e ele fala de forma tão bonita, depois bombardeia pessoas à noite. Não gostamos disso."

Os senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, apresentaram um projeto de lei em 1 de abril intitulado “Lei de Sanções à Rússia de 2025”, que imporia uma tarifa de 500% sobre bens importados de países que compram petróleo, gás, urânio e outros produtos russos.

Trump disse na quinta-feira passada que fará uma "declaração importante" sobre a Rússia na segunda-feira, sem fornecer mais detalhes.