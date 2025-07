O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, saudou a assinatura de uma Declaração de Princípios entre o Governo da República Democrática do Congo (RDC) e o grupo rebelde M23, formalmente conhecido como Movimento 23 de março (AFC/M23).

“Saúdo a assinatura da Declaração de Princípios entre o Governo da República Democrática do Congo e o AFC/M23”, afirmou António Guterres numa declaração publicada no X no domingo.

“A ONU continua o seu empenho em apoiar os esforços em prol da paz, da proteção dos civis e da estabilidade na RDC, em estreita colaboração com as autoridades nacionais e os parceiros regionais e internacionais”, acrescentou.

Os representantes de ambas as partes assinaram a declaração no sábado, após semanas de negociações diplomáticas com o objetivo de reduzir a violência no leste do país.

O acordo surge poucas semanas depois de o Ruanda e a RDC terem assinado um acordo de paz separado, em 27 de junho, em Washington, reforçando a esperança de pôr fim aos combates.

A RDC e os países ocidentais acusam o Ruanda de apoiar os rebeldes do M23 desde o seu ressurgimento em 2021, uma acusação que o Ruanda nega consistentemente.

O grupo rebelde M23, no centro do conflito no leste da RDC, controla um território significativo, incluindo as capitais provinciais de Goma e Bukavu, que tomou no início deste ano.