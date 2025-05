Jerusalém Oriental Ocupada - Antes do genocídio de Israel na Faixa de Gaza sitiada, a Nakba de 1948 - ou limpeza étnica da Palestina pela milícia sionista - marcou o capítulo mais negro da violência e da deslocação em massa que os palestinianos tinham suportado, até agora.

Hoje, quase dois anos após o início da terrível guerra de Israel em Gaza, a par de um ataque militar paralelo na Cisjordânia ocupada, essa história foi eclipsada.

A escala do assassínio, da destruição e da repressão sistémica de Israel quebrou todos os precedentes, mergulhando os palestinianos numa fase inteiramente nova e incomparavelmente mais devastadora da ocupação israelita.

O sofrimento que os palestinianos suportam agora desafia qualquer comparação, mesmo com a Nakba.

Nos últimos 19 meses, Israel transformou Gaza, outrora um vibrante enclave costeiro de dois milhões de pessoas, no maior campo de extermínio e concentração do mundo.

Um inferno na terra.

Não há palavras para descrever os horrores que os sobreviventes deste genocídio têm sofrido: valas comuns, corpos mutilados de crianças sem cabeça e sem membros, os gritos de homens, mulheres e crianças consumidos pelas chamas, a fome deliberada, o desaparecimento de famílias e gerações inteiras, a destruição de casas, escolas e hospitais.

Todos os vestígios de vida estão a ser eliminados.

Não se trata de “danos colaterais”. É uma campanha de extermínio calculada e organizada. É um assassínio e uma destruição industrializados e por atacado, levados a cabo em parceria com os governos mais poderosos do mundo e com as empresas que lucram com o sangue.

Desde os Estados Unidos e o Reino Unido até à França, Alemanha e Canadá, os governos ocidentais permitiram e armaram esta investida.

Os empreiteiros da defesa, como a Raytheon e a Lockheed Martin, os gigantes financeiros e as empresas globais de tecnologia e dos media são todos culpados. Centenas, se não milhares, de empresários e trabalhadores estão a ganhar o seu salário com o derramamento de sangue palestiniano.

Israel está a anexar a Cisjordânia

Na Cisjordânia ocupada, as forças de ocupação israelitas e os colonos judeus ilegais matam, ferem e prendem diariamente palestinianos com total impunidade. Durante mais de um ano e meio, mais de três milhões de palestinianos viveram sob um confinamento de facto.

As cidades e as aldeias estão cercadas por bloqueios militares israelitas, postos de controlo e colonatos ilegais, cada um deles transformado efetivamente na sua própria prisão.

Israel utilizou a guerra de Gaza para encobrir a escalada da sua anexação ilegal da Cisjordânia ocupada. Décadas de cumplicidade internacional permitiram este momento: a expulsão forçada de dezenas de comunidades palestinianas, o roubo de extensões sem precedentes de terras palestinianas, a expansão de colonatos e postos avançados ilegais e a demolição de casas palestinianas a um ritmo recorde.

O roubo de terras já não requer ordens militares oficiais israelitas emitidas aos proprietários de terras, mas reduziu-se a um colono israelita armado que monta uma tenda numa colina e se apodera de grandes extensões de terra.

Isto está a acontecer não só na Área C - 60% da Cisjordânia ocupada que está sob o controlo total dos militares e dos colonos - mas também, e cada vez mais, na Área B, nominalmente sob a jurisdição da Autoridade Palestiniana (AP), de acordo com os Acordos de Oslo. Os palestinianos estão agora confinados a apenas 18% da Cisjordânia ocupada, conhecida como Área A. Isto é mais do que uma simples ocupação, é uma anexação em tempo real.

Entre 1 de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2024, Israel roubou um recorde de 24.193 dunams (cerca de 24,2 quilómetros quadrados) de terra na Cisjordânia, o equivalente a 18.300 campos de futebol, e declarou-a como terra do Estado.

Nesse mesmo período, aprovou a construção de mais de 30.000 novos apartamentos ilegais para colonos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. Paralelamente, foram construídos pelo menos 49 novos postos avançados de colonos israelitas, em comparação com uma média anual de oito novos postos na última década. Muitos dos postos avançados foram construídos em terras de aldeias palestinianas expulsas à força, com pelo menos 47 aldeias palestinianas na Área C da Cisjordânia completamente esvaziadas desde o 7 de outubro de 2023.

Enquanto os palestinianos assinalam o 77.º aniversário da Nakba, o exército israelita está a demolir mais de 100 edifícios residenciais nos campos de refugiados de Nur Shams e Tulkarem, criados nos anos que se seguiram a 1948.

Mais de 40.000 palestinianos de Jenin e Tulkarem continuam deslocados, uma vez que os seus campos estão reduzidos a escombros. Inabitáveis. Centenas de soldados fortemente armados, veículos militares blindados e bulldozers ocupam os centros das cidades e os campos de refugiados, aterrorizando os residentes e paralisando a vida quotidiana. Em fevereiro, o exército israelita anunciou que permaneceria nestas zonas durante o próximo ano, fazendo entrar tanques blindados na cidade de Jenin pela primeira vez em 23 anos.

É preciso compreender que o que os milhões de palestinianos na Gaza sitiada, na Jerusalém Oriental ocupada e na Cisjordânia ocupada estão a suportar hoje às mãos de Israel não se compara a nada do passado.

Se a Nakba marcou o início da expropriação, este momento reflete a sua expressão mais extrema.

Um terço de toda a população palestiniana entre o rio e o mar é aniquilada, deslocada e passa fome em Gaza. A Palestina, na sua forma histórica e atual, está a ser apagada.

E enquanto o mundo se entorpece com as imagens de palestinianos a serem assassinados das formas mais horríveis - particularmente em Gaza - os palestinianos compreendem demasiado bem que, no terreno, estão sozinhos a confrontar um dos projetos coloniais mais violentos e duradouros da história moderna, tal como têm feito há quase um século.