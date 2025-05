Um sismo de magnitude 7.4 atingiu as costas sul do Chile e da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades chilenas emitiram um alerta de evacuação na sexta-feira para toda a secção costeira do Estreito de Magalhães, no extremo sul do país.

O terramoto ocorreu a aproximadamente 219 quilómetros do sul da Argentina às 12h58 GMT, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com uma avaliação inicial da agência.

As autoridades argentinas não emitiram até ao momento quaisquer dados sobre registos de vítimas ou danos.

No entanto, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile (SHOA) estimou a magnitude do terramoto em 7.8, localizando-o a 305 quilómetros ao sul de Puerto Williams e emitiram um alerta de tsunami para as áreas costeiras.

Como medida de precaução, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (SENAPRED) do Chile ordenou a evacuação das praias no Território Antártico e na Região de Magalhães.

O Presidente chileno, Gabriel Boric Font, pediu aos moradores que sigam as instruções oficiais, afirmando: “Apelamos à evacuação da costa em toda a região de Magalhães. O nosso dever é estarmos preparados e obedecer às autoridades.”