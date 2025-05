O Ministro das Finanças da Türkiye, Mehmet Simsek, saudou a recente decisão dos EUA de levantar as sanções contra a Síria, considerando-a um “enorme ganho para a humanidade” e um passo vital para restaurar a paz e a prosperidade no país devastado pela guerra.

Em declarações à TRT World à margem do Fórum Económico do Catar 2025, em Doha, Simsek sublinhou o significado regional e global de uma Síria estável e unificada, afirmando a disponibilidade da Türkiye para ajudar na recuperação e reintegração do país no sistema económico internacional.

“A unidade política, a estabilidade, a paz e, por conseguinte, a prosperidade na Síria são do interesse da região, do interesse da Türkiye e, na verdade, são um bem público mundial”, afirmou Simsek, sublinhando o apoio de longa data de Ancara à integridade territorial e à coesão política da Síria.

“Quando há conflitos, quando há desordem, é mau para todos, em particular para a vizinhança”. A instabilidade geopolítica na Síria tem sido, ao longo dos anos, “um grande obstáculo para a Türkiye”, acrescentou.

Neste contexto, Simsek saudou a recente ação de Washington: "Os Estados Unidos tomaram a decisão correta, porque precisamos de apoiar a estabilização da Síria. Precisamos de ajudar a Síria a combater o terrorismo, mas precisamos de ajudar a Síria a alcançar a sua unidade política, a sua integridade territorial - e, por conseguinte, isso conduzirá a uma maior prosperidade para todos".

Afirmou ainda que: "A Türkiye está pronta para ajudar de todas as formas possíveis. Temos sido muito solidários e continuamos a defender a integridade territorial da Síria, a tolerância, o respeito pela diversidade - e, claro, a criação de um ecossistema que ajude a Síria a prosperar."

Enquanto o futuro da Síria está em jogo, Simsek posiciona firmemente a Türkiye como um estabilizador regional, o que assinala uma ambição estratégica mais vasta - uma ambição que associa o desenvolvimento económico à construção da paz em toda a região.

“Por si só, uma Síria estável e próspera seria um enorme ganho para a humanidade”, sublinhou Simsek.

Elogios ao QEF 2025

No que diz respeito ao Fórum Económico do Catar, realizado sob o tema “O Caminho para 2030: Transformar a Economia Global”, Simsek elogiou o evento por proporcionar um espaço de diálogo muito necessário em tempos turbulentos.

“A economia mundial está a enfrentar enormes incertezas, a começar pela fragmentação do comércio, mas a incerteza da política económica global tem sido uma questão importante”. A este respeito, considerou o fórum “um dos melhores locais para discutir obstáculos estruturais a curto e longo prazo, mas também oportunidades”.

O responsável pelas Finanças da Türkiye reconheceu que, embora o fórum tenha destacado os desafios existentes, também incentivou soluções de colaboração: “Falou-se bastante de oportunidades e de trabalho conjunto para enfrentar alguns destes desafios”.

Simsek também destacou a “base de soft power muito forte” e o “papel construtivo” do Catar na resolução de conflitos regionais. “O fórum tem sido muito produtivo nesse sentido”, observou, elogiando a oportunidade de contactos bilaterais alargados com líderes políticos e executivos de empresas.

"Normalmente, seria necessário viajar muito para nos encontrarmos com tantas pessoas. Mas em dois ou três dias, acaba-se por cobrir muito terreno e aprender muito", observou.

Relações entre a Türkiye e o Catar: Enorme potencial inexplorado

Enquanto Ancara procura reforçar os laços económicos na região, Simsek sublinhou que a Türkiye e o Catar têm um grande potencial inexplorado.

"As relações políticas são excelentes, mas ainda não alargámos e aprofundámos os laços económicos e comerciais de forma a reflectirem isso. Por isso, penso que há aqui uma enorme oportunidade por explorar", afirmou.

Sublinhou ainda a ambição comum de cooperar em projectos de desenvolvimento de países terceiros: “Vejo uma vantagem significativa, tanto no Catar como na Türkiye, mas também na união de forças em países terceiros”.

Esta visão, observou Simsek, alinha-se com a agenda de conectividade mais alargada do Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan: "Sob a liderança do Presidente Erdogan, este novo projecto de desenvolvimento que ligará o Golfo Pérsico à Türkiye - e, através dele, o Corredor do Meio, até à China e ao Reino Unido - é fundamental. A conectividade é importante".

Clima de investimento da Türkiye

Apesar dos ventos contrários a nível mundial, a Türkiye continua a atrair investimento direto estrangeiro (IDE) e Simsek mantém-se otimista quanto às perspectivas do país.

"Nas últimas duas décadas, graças à estabilização macroeconómica e ao forte desempenho económico, a Türkiye atraiu cerca de 280 mil milhões de dólares de IDE. Este valor é superior aos apenas 15 mil milhões de dólares registados nas décadas de 1980 e 1990".

Argumentou que os fundamentos da Türkiye continuam a ser atractivos para os investidores: “Um mercado interno de cerca de 90 milhões de pessoas, um PIB per capita superior a 15.000 dólares, excelentes infra-estruturas e um enorme talento de qualidade - tudo isto faz da Türkiye um destino de investimento atrativo.”

Simsek reconheceu que a inflação prejudicou os fluxos de IDE nos últimos anos, mas mostrou-se confiante no actual programa de reformas económicas: "Estamos agora a resolver o problema. Com a estabilização macroeconómica e as reformas, os argumentos a favor do aumento dos fluxos de IDE serão convincentes. Mas é claro que temos de continuar a melhorar e a pôr a nossa casa em ordem".