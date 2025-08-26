A Austrália expulsou o embaixador do Irão na terça-feira, acusando o país de estar por trás de ataques antissemitas em Melbourne e Sydney.

É a primeira vez que a Austrália expulsa um embaixador desde a Segunda Guerra Mundial.

O Primeiro-Ministro Anthony Albanese disse que os serviços de informações chegaram a uma "conclusão profundamente perturbadora" de que o Irão dirigiu pelo menos dois alegados ataques antissemitas.

De acordo com Albanese, Teerão esteve por trás de um ataque incendiário ao café kosher Lewis Continental Cafe, no subúrbio de Bondi em Sydney, em outubro de 2024.

Também dirigiu um ataque incendiário à Sinagoga Adass Israel em Melbourne em dezembro de 2024, afirmou o primeiro-ministro numa conferência de imprensa, citando as conclusões dos serviços de informações. Não foram reportados ferimentos físicos nos dois ataques.

"Estes foram atos extraordinários e perigosos de agressão orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano", disse Albanese, acusando Teerão de tentar "minar a coesão social e semear a discórdia."

Relações diplomáticas serão retomadas

A Austrália declarou o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi "persona non grata" e ordenou que ele e outros três funcionários deixassem o país no prazo de sete dias.

A Austrália também retirou o seu próprio embaixador do Irão e suspendeu as operações da embaixada em Teerão.

Os diplomatas estariam "seguros num terceiro país", afirmou Albanese.

A Austrália também vai votar para classificar o Corpo da Guarda Revolucionária do Irão como uma organização terrorista, disse.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, disse que foi a primeira vez no período pós-guerra que a Austrália expulsou um embaixador.