Num discurso proferido na Cerimónia de Prémios do TEKNOFEST em Lefkosa no sábado, o Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que a Türkiye está entre os três principais países do mundo em tecnologia de veículos aéreos não tripulados (VANT/drone).

Ele comprometeu-se a continuar a avançar neste campo com determinação e entusiasmo inabaláveis.

Erdogan expressou confiança no futuro, acrescentando: “Com a juventude do TEKNOFEST, os projetos que estão a surgir em toda a RTCN e as nossas iniciativas estratégicas, continuaremos aqui por séculos.”

“Nós, como nação turca e como cipriotas turcos, somos os anfitriões destas terras. Aqueles que não sabem disso devem saber, e aqueles que não ouviram devem ouvir”, declarou Erdogan, reafirmando as fortes relações da Türkiye com a República Turca do Chipre do Norte (RTCN).

O Presidente da RTCN, Ersin Tatar, por sua vez, também elogiou os avanços da Türkiye na indústria de defesa, afirmando: “As instituições por trás dos recentes sucessos da Türkiye na indústria de defesa nacional são marcos de orgulho para todo o mundo turco.”

O principal evento de tecnologia, aviação e espaço da Türkiye, o TEKNOFEST, realiza-se este ano na RTCN e atraiu milhares de pessoas em Lefkosa, recebendo cerca de 62.000 visitantes no primeiro dia do evento de quatro dias.

Organizado pela Fundação Equipa de Tecnologia da Türkiye (T3) e pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Türkiye, o TEKNOFEST é realizado anualmente desde 2018 com o apoio de dezenas de órgãos governamentais, parceiros do setor privado e universidades.

Embora o evento seja tradicionalmente realizado em várias cidades turcas em anos pares e em Istambul em anos ímpares, a RTCN tornou-se o segundo anfitrião internacional após o Azerbaijão, que recebeu o TEKNOFEST na sua 10ª edição.

Em 2024, o evento na cidade de Adana, no sul da Türkiye, atraiu aproximadamente 1,1 milhão de visitantes.