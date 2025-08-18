Mais de 40 pessoas ficaram desaparecidas num acidente de barco na Nigéria, depois de um barco que transportava 50 pessoas para um mercado popular no noroeste do estado de Sokoto ter naufragado, informou a agência de emergência do país.
Os passageiros viajavam para o mercado de Goronyo no domingo, um mercado popular de produtos alimentares no estado, quando o barco naufragou.
Dez pessoas foram resgatadas, disse Zubaidar Umar, chefe da Agência Nacional de Gestão de Emergências, numa declaração no X.
A agência disse que está a colaborar com as autoridades locais e as equipas de emergência numa operação de busca e salvamento para localizar as pessoas desaparecidas.
Há três semanas, pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas mais ficaram desaparecidas depois de um barco que transportava cerca de 100 passageiros ter naufragado no estado do Níger, no centro-norte da Nigéria.