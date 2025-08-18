Mais de 40 pessoas ficaram desaparecidas num acidente de barco na Nigéria, depois de um barco que transportava 50 pessoas para um mercado popular no noroeste do estado de Sokoto ter naufragado, informou a agência de emergência do país.

Os passageiros viajavam para o mercado de Goronyo no domingo, um mercado popular de produtos alimentares no estado, quando o barco naufragou.

Dez pessoas foram resgatadas, disse Zubaidar Umar, chefe da Agência Nacional de Gestão de Emergências, numa declaração no X.