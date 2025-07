Os Estados Unidos chegaram a um novo acordo comercial com a Coreia do Sul, que inclui uma tarifa de 15% sobre as exportações sul-coreanas para os EUA, anunciou o Presidente Donald Trump.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América acordaram um Acordo Comercial Completo e Total com a República da Coreia", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social na quarta-feira.

Disse que o acordo inclui um compromisso de 350 mil milhões de dólares da Coreia do Sul para investimentos que serão "detidos e controlados pelos Estados Unidos, e selecionados por mim, como Presidente".

Trump acrescentou que a Coreia do Sul também comprará 100 mil milhões de dólares em gás natural liquefeito (GNL) e outros produtos energéticos.

"A Coreia do Sul concordou em investir uma grande soma de dinheiro para os seus propósitos de investimento", afirmou.

Como parte do acordo, Trump disse que a Coreia do Sul abrirá completamente os seus mercados aos produtos americanos, incluindo carros, camiões e produtos agrícolas.

Em troca, as exportações sul-coreanas para os EUA enfrentarão uma tarifa de 15%, enquanto os produtos americanos entrarão na Coreia do Sul sem tarifas.

No início da semana, Trump disse que a sua administração também tinha chegado a um acordo comercial com o Paquistão, e que as negociações estavam em curso com outros países antes do seu prazo auto-imposto de 1 de agosto para novos acordos comerciais.