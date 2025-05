A eleição de Joseph Aoun como Presidente do Líbano e a sua escolha de Nawaf Salam como Primeiro-Ministro assinalam o declínio do poder do Hezbollah, o grupo armado xiita que há muito exerce uma grande influência na sociedade e na política do país.

Estes desenvolvimentos surgem numa altura em que o Hezbollah, apoiado pelo Irão, enfrenta uma crise existencial na sequência do assassinato do seu líder de longa data, Hassan Nasrallah, por Israel, e de ataques desmoralizadores contra milhares dos seus membros.

A eleição de Aoun preencheu um cargo que estava vago desde 2022 devido à intransigência parlamentar e mostrou que as principais figuras políticas do país estavam dispostas a contornar as regras para um bem maior.

Embora a Constituição do Líbano não permita que um comandante do exército se torne presidente, os círculos políticos do país mediterrânico não questionaram a adequação de Aoun ao cargo. De acordo com Tuba Yildiz, especialista em história libanesa e facções religiosas, a aceitação foi tranquila “para o bem maior”.

O novo presidente, que lidera as fragmentadas forças armadas oficiais do país desde 2017, goza de boas relações com as antigas potências coloniais do Líbano, os Estados Unidos da América e a França, bem como com a Arábia Saudita.

Aoun é um cristão maronita, tal como os seus antecessores, no sistema político libanês baseado em facções. No entanto, segundo Yildiz, Aoun distingue-se claramente dos seus antecessores.

Distância em relação ao Hezbollah

A distância de Aoun em relação ao Hezbollah e aos seus aliados distingue-o de presidentes como o seu antecessor Michel Aoun, que tinha laços profundos tanto com o grupo xiita como com o regime do líder sírio deposto Bashar al-Assad.

Aliás, Joseph Aoun e Michel Aoun não são parentes, apesar de terem o mesmo apelido.

De acordo com Yildiz, o derrube do regime de Assad, um forte aliado do Irão e do Hezbollah, foi fundamental para a eleição do comandante do exército para o cargo mais alto.

“A maioria dos presidentes eleitos no Líbano desde a guerra civil foram eleitos com a aprovação da Síria durante o regime Baathista”, disse Yildiz à TRT World.

Suleiman Frangieh, uma das figuras políticas maronitas apoiadas pelo Hezbollah, retirou a sua candidatura no último minuto e anunciou o seu apoio a Joseph Aoun.

De acordo com Yildiz, este facto demonstra o declínio da influência do Hezbollah nas eleições presidenciais. Yildiz afirmou que os deputados apoiados pelo Hezbollah não participaram na primeira volta das eleições para mostrar que Aoun precisava do apoio do seu grupo, mas votaram em Aoun na segunda volta.

“O Hezbollah apercebeu-se de que os seus esforços para impedir a eleição de Joseph Aoun seriam inúteis devido às realidades políticas”, acrescentou Yildiz.

Goncheh Tazmini, analista político iraniano-canadiano, considera que a eleição de Aoun é uma indicação do “declínio da influência” do Eixo da Resistência, liderado pelo Irão.

O Hezbollah, o regime sírio deposto de Assad, os grupos xiitas no Iraque, os Houthis no Iémen e o Hamas fazem parte desta frente de resistência.

“Este grupo, que dominou a política libanesa durante mais de duas décadas, sofreu graves perdas no seu conflito de 14 meses com Israel: a morte de figuras importantes e o enfraquecimento do seu aliado Assad, que facilitava as transferências de armas iranianas”, disse Tazmini à TRT World.

Política sectária

Apesar de Aoun não ter uma verdadeira experiência política, Yildiz acredita que isso pode ser uma vantagem para ele e para o país. Isto deve-se ao facto de Aoun não estar ligado a nenhum grupo no Parlamento, que há muito está dividido por linhas sectárias, entre cristãos, muçulmanos sunitas e xiitas.

No entanto, Yildiz adverte que será difícil fazer grandes progressos em questões económicas e militares, como a eliminação da presença militar do Hezbollah, citando a “estrutura sectária institucionalizada” do Líbano, um modelo de confissionalismo baseado em filiações religiosas e linhas sectárias.

Embora o Líbano tenha uma população de pouco mais de cinco milhões de habitantes, tem grandes populações cristãs, sunitas e muçulmanas xiitas, bem como grupos etno-religiosos como os drusos. O sistema político do país baseia-se em partidos que representam estes grupos religiosos e não em partidos nacionais.

No Líbano, o Presidente é sempre um maronita, o Primeiro-Ministro um muçulmano sunita e o Presidente do Parlamento um muçulmano xiita. O parlamento é também um palco de forças sectárias divididas e alinhadas com diferentes forças externas.

De um modo geral, a Arábia Saudita e outros estados do Golfo exercem tradicionalmente grande influência sobre os grupos sunitas do Líbano, enquanto o Irão favorece as facções xiitas do país. Os grupos cristãos têm laços profundos com as potências ocidentais.

No entanto, a complexa estrutura política do país tem sido, por vezes, palco de estranhas alianças. Por exemplo, o antigo Presidente Michel Aoun estabeleceu uma relação de trabalho com o Irão, um país muçulmano xiita, enquanto o actual Presidente mantém boas relações com a Arábia Saudita.

Considerando a situação que Aoun herdou, ele enfrenta “grandes desafios”, disse Tazmini.

Apesar de estar alinhado com os interesses regionais dos Estados Unidos da América e da Arábia Saudita, a plataforma de Aoun inclui a difícil tarefa de formar um novo governo no complexo sistema de partilha de poder do Líbano, baseado no sectarismo.

“Inverter seis anos de colapso económico, combater as profundas divisões políticas e a fraca confiança do público será uma tarefa muito difícil”, acrescenta Tazmini.

Novo Primeiro-Ministro popular

Apesar da complexidade da paisagem política libanesa, o primeiro-ministro indigitado, Nawaf Salam, é uma figura reconhecida internacional e internamente pela sua competência e imparcialidade. Salam é o antigo presidente do Tribunal Internacional de Justiça, conhecido pelos seus recentes julgamentos sobre os ataques brutais de Israel a Gaza.

Salam, que vem de uma família sunita proeminente, foi candidato em 2022 ao cargo de primeiro-ministro, mas Mikati foi eleito devido à influência do Hezbollah na altura, diz Yildiz.

A sua competência diplomática poderá ajudar o Líbano a ultrapassar as suas crises políticas, onde a intervenção estrangeira tem tido uma forte influência durante décadas.

Salam falou do monopólio estatal do porte de armas, prometeu “alargar a autoridade do estado libanês a todo o seu território” e aplicar integralmente a Resolução 1701 da ONU, que exige a retirada do Hezbollah do sul do Líbano.