O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan falou com o Primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif por telefone e manifestou a disponibilidade da Türkiye para “fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar uma maior escalada das tensões” entre a Índia e o Paquistão.

De acordo com a Direção das Comunicações da Türkiye, durante a chamada telefónica na quarta-feira abordaram a tensão entre a Índia e o Paquistão, o ataque que ocorreu na noite de 6 de maio e os últimos acontecimentos.

“Durante o telefonema, o Presidente Erdogan expressou a solidariedade da Türkiye para com o Paquistão, apresentou as suas condolências aos mártires paquistaneses dos ataques e desejou uma rápida recuperação aos feridos”, afirmou a direção no X.

O Presidente turco manifestou o apoio de Ancara à “abordagem calma e ponderada” do Paquistão.

O dirigente turco considerou adequada a proposta do Paquistão de uma investigação internacional neutra, transparente e credível sobre o atentado de 22 de abril em Jamu e Caxemira.

Islamabad afirmou na quarta-feira que pelo menos 26 civis foram mortos e 46 outros ficaram feridos na “Operação Sindoor” da Índia no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão.

Nova Deli afirmou que a operação visava “infraestruturas terroristas” no Paquistão.