A Türkiye condenou e rejeitou na quarta-feira as declarações feitas pelo Primeiro-ministro israelita sobre os eventos de 1915.

“A declaração de (Benjamin) Netanyahu sobre os eventos de 1915 é uma tentativa de explorar tragédias do passado por razões políticas”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye em comunicado.

“Netanyahu, que está a ser julgado pelo seu papel no genocídio cometido contra o povo palestiniano, está a tentar encobrir os crimes que ele e o seu governo cometeram”, acrescentou o ministério.

“Condenamos e rejeitamos esta declaração, que é incompatível com os fatos históricos e legais”, concluiu.

A Türkiye se opõe à apresentação dos acontecimentos como “genocídio”, descreve-os como uma tragédia em que ambos os lados sofreram baixas.