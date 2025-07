O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentou uma proposta ao gabinete de segurança para anexar partes de Gaza, numa tentativa de evitar a renúncia do Ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich, de acordo com um relatório do jornal israelita Haaretz.

O jornal, citando um alto funcionário israelita que não foi identificado, informou na segunda-feira que, segundo o plano, Israel declarará que dará ao grupo de resistência palestiniano Hamas alguns dias para concordar com um cessar-fogo.

Caso contrário, começará a anexar áreas do enclave até que o Hamas se renda.

“O plano recebeu aprovação da administração Trump”, acrescenta notícia, apresentando-o como uma manobra política de Netanyahu para manter a estabilidade da sua coligação governamental, apaziguando Smotrich.

O momento do plano coincide com tensões políticas crescentes dentro de Israel. Smotrich ameaçou recentemente renunciar após Netanyahu afirmar que Israel estava a permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza — apesar de uma política deliberada de privação que desencadeou uma fome catastrófica no enclave sitiado.

Smotrich, no entanto, recuou na sua ameaça na manhã de segunda-feira. Netanyahu convidou tanto Smotrich quanto o Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, para participarem na reunião do gabinete na noite de segunda-feira, após terem sido previamente excluídos da decisão de permitir ajuda limitada em Gaza.

Os desenvolvimentos ocorrem após um anúncio militar israelita que autorizou lançamentos aéreos limitados de ajuda em Gaza e a implementação do que o exército chamou de “suspensão tática localizada de atividades militares” para permitir a passagem de colunas de ajuda.

Várias organizações internacionais descartaram essas medidas como insuficientes, classificando-as como uma distração da crise mais ampla. Agências humanitárias e grupos de direitos humanos acusam Israel de usar a fome como arma contra civis em Gaza.