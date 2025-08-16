Seis importantes universidades do Reino Unido foram acusadas de repressão extrema contra o activismo de solidariedade à Palestina, de acordo com um novo relatório divulgado pela Social Innovators for Justice (SI4J), um grupo activista com sede no Reino Unido focado na promoção dos direitos humanos e no combate à cumplicidade corporativa e institucional na injustiça.
A University College London (UCL), a Queen Mary University of London, a University of Bristol, a London School of Economics, Oxford e Cambridge obtiveram mais de 75% em medidas combinadas de repressão e cumplicidade.
A UCL liderou a lista com uma pontuação de 100% em repressão e o maior número de detenções de estudantes relacionadas ao activismo palestiniano, tendo chamado a polícia para prender 16 estudantes.
A Queen Mary University of London (92,5%), a University of Bristol (86,3%) e a London School of Economics (78,9%) também se classificaram entre as instituições mais repressivas.
A “Tabela de Repressão das Universidades do Reino Unido 2025”, que classifica 139 universidades, avalia tanto a forma como as universidades reprimem o activismo dos funcionários e estudantes que apoiam Gaza, como as suas ligações financeiras ou de investigação a empresas de armamento implicadas em conflitos militares.
Caitlyn Merry, cofundadora da SI4J e gestora de tecnologia de aprendizagem na Universidade Brunel, descreve as conclusões como uma “tentativa sistemática de silenciar qualquer pessoa que se pronuncie a favor de Gaza”.
“Não se trata apenas de incidentes isolados — é uma cultura de medo em que funcionários e estudantes são punidos por demonstrarem solidariedade com as vítimas da violência estatal”, afirmou Merry numa declaração partilhada pela SI4J com a TRT World.
Oxford, Cambridge e o Imperial College London também aparecem no topo da tabela, cada um com uma pontuação acima de 65% quando se combinam repressão e cumplicidade.
Os dados foram recolhidos a partir de pedidos de acesso à informação, testemunhos de estudantes, registos de protestos, relatórios disciplinares e divulgações de investimentos.
Cada universidade recebeu uma pontuação de repressão (com base na forma como trataram o activismo palestiniano) e uma pontuação de cumplicidade (com base nas suas ligações a empresas envolvidas em guerra, ocupação ou violação dos direitos humanos), que foram depois combinadas numa pontuação total.
Hamza Yusuf, jornalista palestiniano da Declassified, disse: “O genocídio de Israel em Gaza se beneficiou de uma cultura de repressão. Uma arena em que isso tem sido particularmente palpável é nas universidades. O trabalho da SI4J é incrivelmente importante para revelar quais instituições usaram este momento crítico da história para sufocar aqueles que se manifestam contra os oprimidos em favor dos opressores. Um acerto de contas está chegando, e esses documentos e arquivos serão indispensáveis nessa hora.”
A SI4J apela a inquéritos públicos urgentes, políticas de investimento ético e proteções nacionais para activistas dentro das universidades.