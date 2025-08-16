Seis importantes universidades do Reino Unido foram acusadas de repressão extrema contra o activismo de solidariedade à Palestina, de acordo com um novo relatório divulgado pela Social Innovators for Justice (SI4J), um grupo activista com sede no Reino Unido focado na promoção dos direitos humanos e no combate à cumplicidade corporativa e institucional na injustiça.

A University College London (UCL), a Queen Mary University of London, a University of Bristol, a London School of Economics, Oxford e Cambridge obtiveram mais de 75% em medidas combinadas de repressão e cumplicidade.

A UCL liderou a lista com uma pontuação de 100% em repressão e o maior número de detenções de estudantes relacionadas ao activismo palestiniano, tendo chamado a polícia para prender 16 estudantes.

A Queen Mary University of London (92,5%), a University of Bristol (86,3%) e a London School of Economics (78,9%) também se classificaram entre as instituições mais repressivas.

A “Tabela de Repressão das Universidades do Reino Unido 2025”, que classifica 139 universidades, avalia tanto a forma como as universidades reprimem o activismo dos funcionários e estudantes que apoiam Gaza, como as suas ligações financeiras ou de investigação a empresas de armamento implicadas em conflitos militares.

Caitlyn Merry, cofundadora da SI4J e gestora de tecnologia de aprendizagem na Universidade Brunel, descreve as conclusões como uma “tentativa sistemática de silenciar qualquer pessoa que se pronuncie a favor de Gaza”.