Seiscentos dias de bombardeamentos implacáveis, de fome provocada, de deslocações em massa e de uma dor indescritível. E o chamado mundo civilizado não se limitou a assistir em silêncio - permitiu cada um destes dias.

Que nome é que se dá quando mais de 55.000 palestinianos, incluindo mais de 16.000 crianças, são mortos e, no entanto, Israel não tem de prestar contas? Quando a fome é usada como arma? Quando a água, o combustível, os medicamentos e a ajuda humanitária são sistematicamente impedidos de chegar a uma população que é maioritariamente constituída por refugiados?

Chamamos-lhe genocídio.

Esta palavra não é só minha. É a palavra utilizada pelos principais estudiosos do genocídio, pelas principais organizações de direitos humanos e por um número crescente de peritos das Nações Unidas.

De facto, a relatora especial da ONU para os Territórios Palestinianos Ocupados, Francesca Albanese, declarou que existem “motivos razoáveis para acreditar” que está a ser cometido genocídio em Gaza.

Uma declaração conjunta de 20 peritos da ONU alertou para um “genocídio em curso”, e outros organismos da ONU fizeram eco destas conclusões. Até mesmo altos responsáveis humanitários da ONU, como o subsecretário-geral Tom Fletcher, utilizaram abertamente o termo para descrever o que está a acontecer em Gaza.

Não se trata apenas de um pormenor técnico jurídico.

É um alarme moral.

E enquanto as instituições legais se aproximam lentamente do que os palestinianos têm vindo a gritar há quase dois anos, as bombas continuam a cair. As crianças continuam a morrer. E os governos ocidentais continuam a armar, proteger e desculpar o Estado que está a matar.

O colapso moral do Ocidente

Escrevo isto não apenas como palestiniano. Não apenas como alguém que perdeu a família. Escrevo como alguém que está a ver o mundo a falhar, em tempo real. A minha família em Gaza continua deslocada. Continua a passar fome. Ainda está de luto. Ainda não está segura.

Escrevo a partir de Londres, onde marchei, gritei, implorei e chorei - enquanto o governo do Reino Unido continua a debater se as acções de Israel são “desproporcionadas” ou se “podem” estar a violar o direito internacional.

Num programa político de domingo de manhã, a Vice-Primeira-Ministra do Reino Unido, Angela Rayner, afirmou que "não é da sua competência" determinar se Israel está a violar o direito internacional. Isto, enquanto mais de 800 advogados e juízes britânicos assinaram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro Keir Starmer, instando o governo a atuar contra as “graves violações do direito internacional” por parte de Israel.

Como se a moralidade fosse opcional. Como se a verdadeira posição do Reino Unido não fosse acabar com a matança, mas continuar a vender as armas que a tornam possível.

Depois, no mesmo programa, Kemi Badenoch - agora líder do Partido Conservador e potencialmente o próximo primeiro-ministro do Reino Unido - apareceu na televisão nacional e acusou Keir Starmer de “aplaudir os terroristas”. Porquê? Porque ele reconheceu que Israel pode ter cometido crimes de guerra.

Seiscentos dias de massacre. E ainda assim, para os que estão no poder, a única pergunta é: “Mas e o Hamas?”

Como se isso justificasse queimar crianças vivas. Como se isso justificasse o assassínio em massa de civis e a fome lenta e deliberada de toda uma população.

Deixem-me dizer isto claramente: se isto não é genocídio, o que é?

Nestes 600 dias, Israel bombardeou hospitais, escolas, mesquitas, igrejas, padarias e campos de refugiados. Matou famílias inteiras - apagando os seus apelidos do registo civil. Teve como alvo jornalistas, abrigos da ONU, trabalhadores humanitários e ambulâncias. Queimou pessoas vivas. Transformou tendas em caixões.

E, ao longo de tudo isto, os líderes ocidentais não responderam senão com retórica vazia, vagas “preocupações” e “avisos” sem sentido. Como se Israel precisasse de mais avisos. Como se a carnificina diária não fosse aviso suficiente.

O genocídio que aconteceu à vista de todos

Quando a minha sobrinha Juri, de seis anos, foi morta, estava a dormir na sua cama. A casa da nossa família - não que algum sítio em Gaza fosse verdadeiramente seguro - foi bombardeada e arrasada. A sua irmã de cinco anos ficou ferida. O pai dela foi ferido.

O avô também. O pequeno corpo de Juri foi retirado dos escombros por familiares e enterrado numa vala comum - havia demasiados mortos nesse dia para funerais adequados.

Como é que se defende isto?

Como é que se justifica a fome das crianças? O bombardeamento de Rafah, onde foi dito às famílias que fugissem “por segurança”? As valas comuns descobertas à volta dos hospitais, onde os corpos apresentavam sinais de tortura e execução?

Não é possível - a menos que se acredite que as vidas palestinianas valem menos.

É essa a lógica implícita por detrás de cada condenação vaga, de cada declaração cobarde de “profunda preocupação”.

Porque quando dois israelitas foram mortos em Washington DC na semana passada, isso fez manchetes internacionais.

Mas quando milhares de crianças palestinianas são chacinadas, o mundo debate a definição de genocídio - ao mesmo tempo que continua a fornecer armas ao Estado que está a matar.

Esta não é uma guerra entre iguais. Nunca foi. Este é o exército mais poderoso da região - apoiado pelas nações mais poderosas da Terra - a cercar uma população de refugiados encurralados. Metade deles crianças.

E o mundo não se limitou a permiti-lo - ajudou-o a acontecer.

Não apenas por não fazer nada. Mas fazendo demasiado na direção errada - silenciando a dissidência, despedindo jornalistas, proibindo protestos, criminalizando a solidariedade. No Reino Unido, vi pessoas perderem os seus empregos simplesmente por dizerem a palavra “Palestina”.

Vi os meios de comunicação social britânicos recusarem-se a dizer “genocídio” - ao mesmo tempo que davam cobertura a porta-vozes israelitas que negam a existência de crianças palestinianas.

Seiscentos dias.

Nunca deveria ter durado tanto tempo. Cada dia que passa não é apenas uma tragédia - é uma escolha.

E a história lembrar-se-á de que este genocídio não aconteceu em segredo. Aconteceu em direto. Em alta definição. Em todos os ecrãs. Em todas as línguas.

Nós dissemos-vos. Continuamos a dizer-vos.

A única questão agora é: quantos dias mais serão necessários para que o mundo diga finalmente: basta?