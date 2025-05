O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticou os países ocidentais, considerando a resposta destes países face à crise de Gaza como um fracasso da liderança moral.

Erdogan, que falou com os jornalistas a caminho da Hungria na quinta-feira, descreveu Gaza não apenas como uma tragédia humanitária, mas também como uma medida da integridade moral do mundo.

"Não é apenas uma crise humanitária em Gaza, mas um teste da sinceridade do sistema internacional, no qual as instituições ocidentais falharam", disse Erdogan.

Acusando Israel de bloquear deliberadamente a ajuda a Gaza, alertando de que tais ações estão a isolar o país na arena mundial e a desencadear uma mudança nas percepções europeias.

"Não se pode permanecer em silêncio enquanto bebés estão a ser mortos e deixados a morrer à fome", disse Erdogan, segundo o Daily Sabah.

"A Europa está finalmente a despertar para as ações de Israel", afirmou Erdogan, acrescentando que a história responsabilizará aqueles que estão a ignorar o sofrimento em Gaza.

Reafirmou o compromisso da Türkiye em apoiar o povo de Gaza, declarando que o seu país está do lado da humanidade e não vai recuar.

TRT Global - Israel dificulta a distribuição da ajuda em Gaza, mesmo com a iminência da fome A distribuição só é permitida parcialmente, uma vez que o exército israelita em Gaza marcou várias zonas como “não seguras”, dificultando assim a distribuição da ajuda. 🔗

Sanções à Síria e uma possível visita aos EUA

No que se refere à diplomacia regional, Erdogan apelou ao levantamento das sanções internacionais contra a Síria, descrevendo-o como um passo crucial para alcançar estabilidade duradoura.

Segundo Erdogan, tal medida demonstraria a eficácia da abordagem construtiva da Türkiye à diplomacia no Médio Oriente.

Erdogan também mencionou a possibilidade de uma próxima visita aos EUA, expressando a esperança de se reunir com o Presidente Donald Trump.