MÉDIO ORIENTE
2 min de leitura
Pezeshkian ironiza a oferta condicional de Netanyahu para 'resolver' crise hídrica do Irão
O primeiro-ministro israelita dirigiu-se aos iranianos numa mensagem de vídeo na terça-feira, prometendo que Israel ajudaria a resolver a grave escassez de água do país se o Irão estiver "livre" do atual governo.
Pezeshkian ironiza a oferta condicional de Netanyahu para 'resolver' crise hídrica do Irão
O presidente iraniano Masoud Pezeshkian discursa durante uma reunião em Ilam, Irão, em 12 de junho de 2025. / Reuters
há 21 horas

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ironizou na quarta-feira a oferta do Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para ajudar com a crise hídrica do Irão.

Pezeshkian disse no X que Israel negou aos palestinianos o acesso à água e comida, portanto não é confiável.

"Um regime que priva as pessoas de Gaza de água e comida diz que trará água ao Irão? É UMA MIRAGEM, NADA MAIS", disse ele.

Pezeshkian também disse durante uma reunião do Conselho de Ministros em Teerão que "aqueles com uma aparência enganadora estão falsamente a reclamar compaixão pelo povo do Irão".

"Primeiro olhem para a situação difícil de Gaza e (do seu) povo indefeso, especialmente crianças que estão a lutar... por causa da fome, falta de acesso à água potável e medicamentos, por causa de um cerco pelo regime brutal."

Recomendado

Em junho, Israel realizou ondas de ataques aéreos no Irão, matando quase 1.100 pessoas, incluindo muitos comandantes militares. Ataques iranianos de retaliação mataram 28 pessoas em Israel.

No domingo, Pezeshkian disse a um grupo de funcionários: "Não temos água, não temos água sob os nossos pés e não temos água atrás das nossas barragens, então digam-me o que fazemos? Alguém vem e diz-me o que tenho de fazer?"

Disse que "estamos numa crise séria e inimaginável", e acrescentou que a sua administração está em contacto com peritos que estão a tentar encontrar uma solução para o problema.

Os especialistas dizem que anos de seca e má gestão da água levaram à crise.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us