O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ironizou na quarta-feira a oferta do Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para ajudar com a crise hídrica do Irão.
Pezeshkian disse no X que Israel negou aos palestinianos o acesso à água e comida, portanto não é confiável.
"Um regime que priva as pessoas de Gaza de água e comida diz que trará água ao Irão? É UMA MIRAGEM, NADA MAIS", disse ele.
Pezeshkian também disse durante uma reunião do Conselho de Ministros em Teerão que "aqueles com uma aparência enganadora estão falsamente a reclamar compaixão pelo povo do Irão".
"Primeiro olhem para a situação difícil de Gaza e (do seu) povo indefeso, especialmente crianças que estão a lutar... por causa da fome, falta de acesso à água potável e medicamentos, por causa de um cerco pelo regime brutal."
Em junho, Israel realizou ondas de ataques aéreos no Irão, matando quase 1.100 pessoas, incluindo muitos comandantes militares. Ataques iranianos de retaliação mataram 28 pessoas em Israel.
No domingo, Pezeshkian disse a um grupo de funcionários: "Não temos água, não temos água sob os nossos pés e não temos água atrás das nossas barragens, então digam-me o que fazemos? Alguém vem e diz-me o que tenho de fazer?"
Disse que "estamos numa crise séria e inimaginável", e acrescentou que a sua administração está em contacto com peritos que estão a tentar encontrar uma solução para o problema.
Os especialistas dizem que anos de seca e má gestão da água levaram à crise.