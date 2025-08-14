O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ironizou na quarta-feira a oferta do Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para ajudar com a crise hídrica do Irão.

Pezeshkian disse no X que Israel negou aos palestinianos o acesso à água e comida, portanto não é confiável.

"Um regime que priva as pessoas de Gaza de água e comida diz que trará água ao Irão? É UMA MIRAGEM, NADA MAIS", disse ele.

Pezeshkian também disse durante uma reunião do Conselho de Ministros em Teerão que "aqueles com uma aparência enganadora estão falsamente a reclamar compaixão pelo povo do Irão".

"Primeiro olhem para a situação difícil de Gaza e (do seu) povo indefeso, especialmente crianças que estão a lutar... por causa da fome, falta de acesso à água potável e medicamentos, por causa de um cerco pelo regime brutal."