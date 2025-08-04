As chuvas de monção provocaram caos em todo o Leste Asiático, deslocando milhares de pessoas e causando mortes na Coreia do Sul, China e Taiwan.
Nas regiões do sul da Coreia do Sul, mais de 2.500 residentes foram evacuados devido a inundações repentinas e deslizamentos de terra.
Um total de 2.523 pessoas refugiou-se em seis grandes cidades e províncias do sul — Busan, Gwangju, Chungcheong do Sul, Jeolla do Sul, Gyeongsan do Norte e Gyeongsang do Sul — devido às chuvas, reportou a Agência de Notícias Yonhap, citando o Quartel-General Central de Contramedidas para Desastres e Segurança.
O condado sudoeste de Muan foi o mais atingido, com 289,6 milímetros (11,4 polegadas) de chuva desde a meia-noite de domingo até à manhã de segunda-feira.
Um homem de 60 anos foi encontrado morto numa ribeira em Muan, mas as autoridades disseram que estavam a tentar determinar se a morte estava relacionada com as chuvas.
A Administração Meteorológica da Coreia previu chuvas intensas a nível nacional, com aguaceiros que continuarão em Gyeongsang do Sul e áreas ao redor.
A chuva trouxe alívio das ondas de calor em curso, com alertas levantados em algumas áreas, esperando-se que as temperaturas atinjam máximas de 29°C a 34°C (84,2°F a 93,2°F).
A enchente mais mortal a atingir o Pequim
Entretanto, Pequim alertou os residentes dos seus subúrbios montanhosos para se prepararem para outra ronda de chuvas intensas, uma semana após inundações catastróficas terem matado dezenas na enchente mais mortal a atingir a capital chinesa desde 2012.
Até 200mm (7,9 polegadas) de chuva poderiam atingir partes de Pequim durante um período de seis horas a partir do meio-dia, alertaram os meteorologistas.
O alerta surge num momento em que as autoridades se apressam a reforçar a segurança contra as inundações, aperfeiçoar as previsões meteorológicas e atualizar os planos de evacuação, em meio a relatos de corpos sendo retirados das águas torrenciais das inundações por todo o país, incluindo pelo menos três num acampamento de bem-estar inundado na província de Hebei.
No final do mês passado, pelo menos 44 pessoas morreram em Pequim após dias de chuvas intensas. A maioria dos mortos eram pessoas que ficaram inesperadamente presas pelas águas em rápida subida num lar de idosos no distrito de Miyun, nos arredores nordestes da cidade. As mortes levaram as autoridades a admitir falhas nos seus planos de contingência para condições meteorológicas extremas.
Precipitação recorde em Taiwan
Em Taiwan, as tempestades causaram mais de dois metros de chuva em diferentes partes do país durante a semana passada, matando quatro pessoas e provocando inundações e deslizamentos de terra nas áreas central e sul, informaram as autoridades.
"A semana de mau tempo deixou quatro pessoas mortas, três desaparecidas e 77 feridas", disse um responsável pela gestão de catástrofes.
"Raramente enfrentamos um desastre desta magnitude", afirmou o primeiro-ministro Cho Jung-tai durante uma visita a uma área atingida por inundações na cidade de Tainan, no sul do país, na segunda-feira. "Desde o Tufão Danas até agora, enfrentámos quase um mês de chuvas contínuas e intensas."
Chuvas torrenciais atingiram grande parte da ilha desde 28 de julho, forçando quase 6.000 pessoas a procurar abrigo, danificando estradas e encerrando escritórios.
As chuvas extremamente fortes foram causadas por um sistema de baixa pressão e fortes ventos do sudoeste, disse o meteorologista da Administração Meteorológica Central (CWA) Li Ming-siang. A precipitação média em toda a ilha no mês passado foi a mais alta para julho desde 1939, disse a CWA.
O serviço meteorológico estatal espera que a chuva diminua nos próximos dias.