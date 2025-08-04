As chuvas de monção provocaram caos em todo o Leste Asiático, deslocando milhares de pessoas e causando mortes na Coreia do Sul, China e Taiwan.

Nas regiões do sul da Coreia do Sul, mais de 2.500 residentes foram evacuados devido a inundações repentinas e deslizamentos de terra.

Um total de 2.523 pessoas refugiou-se em seis grandes cidades e províncias do sul — Busan, Gwangju, Chungcheong do Sul, Jeolla do Sul, Gyeongsan do Norte e Gyeongsang do Sul — devido às chuvas, reportou a Agência de Notícias Yonhap, citando o Quartel-General Central de Contramedidas para Desastres e Segurança.

O condado sudoeste de Muan foi o mais atingido, com 289,6 milímetros (11,4 polegadas) de chuva desde a meia-noite de domingo até à manhã de segunda-feira.

Um homem de 60 anos foi encontrado morto numa ribeira em Muan, mas as autoridades disseram que estavam a tentar determinar se a morte estava relacionada com as chuvas.

A Administração Meteorológica da Coreia previu chuvas intensas a nível nacional, com aguaceiros que continuarão em Gyeongsang do Sul e áreas ao redor.

A chuva trouxe alívio das ondas de calor em curso, com alertas levantados em algumas áreas, esperando-se que as temperaturas atinjam máximas de 29°C a 34°C (84,2°F a 93,2°F).

A enchente mais mortal a atingir o Pequim

Entretanto, Pequim alertou os residentes dos seus subúrbios montanhosos para se prepararem para outra ronda de chuvas intensas, uma semana após inundações catastróficas terem matado dezenas na enchente mais mortal a atingir a capital chinesa desde 2012.

Até 200mm (7,9 polegadas) de chuva poderiam atingir partes de Pequim durante um período de seis horas a partir do meio-dia, alertaram os meteorologistas.