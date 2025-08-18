O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez a sua primeira publicação no NEXT Sosyal, a plataforma de rede social nacional que está a crescer rapidamente no país.

Citando um verso do poeta Erdem Bayazit em Soon the Day Will Rise — “Uma flor brotou entre paredes de cimento” — Erdogan perguntou aos seguidores na segunda-feira: “Estão prontos?”

A sua mensagem foi acompanhada pela hashtag “Estamos a começar” e emojis da bandeira turca, do planeta Terra e de um foguete.

O que é o NEXT Sosyal?

A publicação surgiu no momento em que o NEXT Sosyal, desenvolvido sob a liderança da Fundação Equipa de Tecnologia da Türkiye (T3), ultrapassou a marca de um milhão de utilizadores.