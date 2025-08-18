O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez a sua primeira publicação no NEXT Sosyal, a plataforma de rede social nacional que está a crescer rapidamente no país.
Citando um verso do poeta Erdem Bayazit em Soon the Day Will Rise — “Uma flor brotou entre paredes de cimento” — Erdogan perguntou aos seguidores na segunda-feira: “Estão prontos?”
A sua mensagem foi acompanhada pela hashtag “Estamos a começar” e emojis da bandeira turca, do planeta Terra e de um foguete.
O que é o NEXT Sosyal?
A publicação surgiu no momento em que o NEXT Sosyal, desenvolvido sob a liderança da Fundação Equipa de Tecnologia da Türkiye (T3), ultrapassou a marca de um milhão de utilizadores.
O marco foi anunciado no sábado por Selçuk Bayraktar, presidente do Conselho Executivo do TEKNOFEST e do Conselho de Curadores da Fundação T3.
Promovido como uma alternativa “limpa e segura” às plataformas globais, o NEXT Sosyal rapidamente alcançou o topo das lojas de aplicações móveis, recentemente classificado como o aplicativo gratuito mais popular na categoria de “rede social”.
Desde o seu lançamento beta, a plataforma tem se expandido rapidamente, oferecendo um espaço para os utilizadores partilharem pensamentos e conteúdos sobre notícias, tecnologia, estilo de vida e eventos atuais.
O apoio do Presidente representou um impulso simbólico para o NEXT Sosyal, reforçando os esforços da Türkiye em promover plataformas digitais desenvolvidas localmente.