TÜRKİYE
2 min de leitura
Erdogan faz a sua estreia na nova plataforma das redes sociais da Türkiye - NEXT Sosyal
A primeira publicação de Erdogan surgiu quando a nova plataforma das redes sociais da Türkiye, NEXT Sosyal, ultrapassou um milhão de utilizadores e subiu ao topo das classificações das lojas de aplicações.
Erdogan faz a sua estreia na nova plataforma das redes sociais da Türkiye - NEXT Sosyal
A plataforma turca, Next Sosyal, ultrapassou 1 milhão de utilizadores. (Foto: AA) / AA
18 de agosto de 2025

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez a sua primeira publicação no NEXT Sosyal, a plataforma de rede social nacional que está a crescer rapidamente no país.

Citando um verso do poeta Erdem Bayazit em Soon the Day Will Rise — “Uma flor brotou entre paredes de cimento” — Erdogan perguntou aos seguidores na segunda-feira: “Estão prontos?”

A sua mensagem foi acompanhada pela hashtag “Estamos a começar” e emojis da bandeira turca, do planeta Terra e de um foguete.

O que é o NEXT Sosyal?

A publicação surgiu no momento em que o NEXT Sosyal, desenvolvido sob a liderança da Fundação Equipa de Tecnologia da Türkiye (T3), ultrapassou a marca de um milhão de utilizadores.

Recomendado

O marco foi anunciado no sábado por Selçuk Bayraktar, presidente do Conselho Executivo do TEKNOFEST e do Conselho de Curadores da Fundação T3.

Promovido como uma alternativa “limpa e segura” às plataformas globais, o NEXT Sosyal rapidamente alcançou o topo das lojas de aplicações móveis, recentemente classificado como o aplicativo gratuito mais popular na categoria de “rede social”.

Desde o seu lançamento beta, a plataforma tem se expandido rapidamente, oferecendo um espaço para os utilizadores partilharem pensamentos e conteúdos sobre notícias, tecnologia, estilo de vida e eventos atuais.

O apoio do Presidente representou um impulso simbólico para o NEXT Sosyal, reforçando os esforços da Türkiye em promover plataformas digitais desenvolvidas localmente.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us