O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou a amizade duradoura entre a Türkiye e o Japão, chamando-a de uma “ponte de corações” mais forte do que documentos oficiais e alimentada pela história e pela consciência da humanidade.

Num artigo publicado na sexta-feira em japonês e inglês no Nikkei Shimbun, um dos principais jornais do Japão, Erdogan reflectiu sobre as raízes históricas das relações bilaterais, citando a tragédia da fragata Ertugrul em 1890, ao largo da costa de Kushimoto, como um símbolo de compaixão e apoio mútuo.

“Aquele dia trágico deixou uma marca profunda na nossa memória e colocou as relações entre os nossos países numa base humana”, disse Erdogan, recordando a ajuda do Japão após o desastre.

Observou que, ao longo dos anos, a amizade se estendeu a vários campos, incluindo infraestruturas, tecnologia, educação e cultura. Projectos como Marmaray, a Ponte Osmangazi, a Ponte Fatih Sultan Mehmet e a Ponte Golden Horn exemplificam a colaboração entre a determinação turca e a engenharia japonesa.

“Essas obras não são compostas apenas de aço e concreto”, disse Erdogan. “Cada uma delas é um símbolo de visão, aliança e do vínculo sincero entre as nossas nações.”

A diplomacia humanitária de Erdogan

A diplomacia humanitária é fundamental na visão de Erdogan. Ele destacou as profundas afinidades culturais e o respeito mútuo entre os povos da Türkiye e do Japão, descrevendo-os como sociedades que “não permanecem em silêncio diante do sofrimento, estendem a mão aos necessitados e priorizam a dignidade humana”.

Erdogan salientou que as organizações da sociedade civil e as agências de desenvolvimento de ambos os países trabalham lado a lado há muito tempo, citando como exemplos os projectos realizados pela TİKA e pela JICA.