Erdogan destaca os laços Türkiye-Japão e apela a uma ação global contra a opressão israelita em Gaza
Num artigo publicado no Nikkei Shimbun, o Presidente da Türkiye descreveu as relações bilaterais como uma "ponte de corações", ao mesmo tempo que elogiou o compromisso do Japão com a paz, o direito internacional e os valores humanitários.
Presidente da Türkiye, Erdogan, reflecte sobre as raízes históricas das relações bilaterais com o Japão. / AA
30 de agosto de 2025

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou a amizade duradoura entre a Türkiye e o Japão, chamando-a de uma “ponte de corações” mais forte do que documentos oficiais e alimentada pela história e pela consciência da humanidade.

Num artigo publicado na sexta-feira em japonês e inglês no Nikkei Shimbun, um dos principais jornais do Japão, Erdogan reflectiu sobre as raízes históricas das relações bilaterais, citando a tragédia da fragata Ertugrul em 1890, ao largo da costa de Kushimoto, como um símbolo de compaixão e apoio mútuo.

“Aquele dia trágico deixou uma marca profunda na nossa memória e colocou as relações entre os nossos países numa base humana”, disse Erdogan, recordando a ajuda do Japão após o desastre.

Observou que, ao longo dos anos, a amizade se estendeu a vários campos, incluindo infraestruturas, tecnologia, educação e cultura. Projectos como Marmaray, a Ponte Osmangazi, a Ponte Fatih Sultan Mehmet e a Ponte Golden Horn exemplificam a colaboração entre a determinação turca e a engenharia japonesa.

“Essas obras não são compostas apenas de aço e concreto”, disse Erdogan. “Cada uma delas é um símbolo de visão, aliança e do vínculo sincero entre as nossas nações.”

A diplomacia humanitária de Erdogan

A diplomacia humanitária é fundamental na visão de Erdogan. Ele destacou as profundas afinidades culturais e o respeito mútuo entre os povos da Türkiye e do Japão, descrevendo-os como sociedades que “não permanecem em silêncio diante do sofrimento, estendem a mão aos necessitados e priorizam a dignidade humana”.

Erdogan salientou que as organizações da sociedade civil e as agências de desenvolvimento de ambos os países trabalham lado a lado há muito tempo, citando como exemplos os projectos realizados pela TİKA e pela JICA.

Passando às crises humanitárias actuais, Erdogan chamou a atenção para a Faixa de Gaza, na Palestina, descrevendo a situação lá como “um dos mais graves testes à consciência da humanidade”.

Destacou as agressões militares de Israel, que deixaram hospitais inoperantes, cidades destruídas e milhões de pessoas privadas de necessidades básicas.

Apelos para um cessar-fogo em Gaza

Erdogan afirmou que a Türkiye continuaria a defender um cessar-fogo e ajuda humanitária sem obstáculos, salientando que “a nossa voz deve ser mais alta e o nosso impacto mais amplo”.

Elogiou o compromisso do Japão com a paz, a adesão ao direito internacional e a sensibilidade humanitária, afirmando que a combinação da abordagem do Japão com a influência regional e a capacidade de ajuda da Türkiye poderia criar uma “parceria digna e poderosa”.

Erdogan apelou a esforços para garantir um cessar-fogo, organizar ajuda humanitária, apoiar a educação e a saúde das crianças e buscar uma solução justa para os dois Estados.

“A amizade entre a Türkiye e o Japão é mais do que uma bela memória do passado; é também uma grande oportunidade para superar as crises de hoje”, disse.

Erdogan exortou a comunidade internacional a demonstrar solidariedade contra a opressão e a transformar essa solidariedade em ações tangíveis para fortalecer a paz, a justiça e a humanidade.

