Uma das principais juízas do julgamento da equipa médica do falecido futebolista argentino Diego Maradona afasta-se do caso no meio de um escândalo crescente que pôs em dúvida o futuro do julgamento.

Julieta Makintach recusou-se a participar no julgamento na terça-feira, após revelações de que tinha participado nas filmagens de uma minissérie provocatória centrada no julgamento — violando potencialmente várias regras de ética judicial.

Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos, enquanto recuperava de uma cirurgia ao cérebro. A sua equipa médica, composta por sete pessoas, está a ser julgada pela forma como lidou com os seus cuidados pós-cirúrgicos em casa, que os procuradores descreveram como negligência grosseira.

Após uma suspensão de uma semana e várias rusgas policiais, Makintach, de 47 anos, foi acusada de violar a sua imparcialidade, de tráfico de influências e até de aceitar subornos em relação à série Justiça Divina. No tribunal, foi exibido um trailer que a mostrava a andar de saltos altos pelos corredores do tribunal, enquanto eram narrados pormenores sombrios dos últimos dias de Maradona.

De acordo com o guião do programa, a série seguiria Makintach enquanto ela “reconstitui a morte de Maradona e certos marcos dolorosos da sua vida relacionados com o abandono”. As filmagens teriam incluído gravações não autorizadas feitas dentro da sala de audiências, violando os protocolos do tribunal.

A audiência de terça-feira foi um caos, marcado por gritos, acusações e lágrimas. O procurador Patricio Ferrari acusou Makintach de agir “como uma atriz e não como uma juíza”, enquanto o advogado de defesa Rodolfo Baque se levantou a meio para gritar “lixo!”.

A filha de Maradona, Gianinna, tentou acalmar os ânimos, mas foi invadida pela emoção e desfez-se em lágrimas ao lado da sua antiga companheira Verónica Ojeda.

Makintach, visivelmente angustiada, acabou por baixar a cabeça e declarou que “não tinha outra hipótese” senão retirar-se do painel de três juízes que presidem ao julgamento.