O homem suspeito de esfaquear um muçulmano até à morte numa mesquita no sul da França entregou-se numa esquadra em Itália, anunciou um procurador francês esta segunda-feira.

“Estamos muito satisfeitos com esta notícias. Tendo em conta as medidas implementadas, o suspeito não teve outra opção senão entregar-se – e esta foi a melhor coisa que ele poderia ter feito”, disse Abdelkrim Grini, promotor da cidade de Alès, no sul da França, responsável pelo caso.

O promotor público declarou à BFM TV: “Posso confirmar que o suposto autor do crime realmente foi a uma delegacia italiana, perto de Florença, na noite passada, por volta das 23h-23h30.”

“Sabíamos que ele tinha saído de França... Era apenas uma questão de tempo até colocarmos as mãos nele”, acrescentou.

Em comentário à motivação do ataque, Grini afirmou: “A motivação islamofóbica é a principal linha de investigação (...) mas também há elementos na investigação que sugerem outras motivações para o ato... talvez uma fascinação pela morte, para que viesse a ser considerado um serial killer.”

Políticos franceses condenaram o ataque no domingo, que foi capturado em vídeo e publicado no Snapchat.

A França, um país que se orgulha de seu secularismo conhecido como “laicidade”, possui a maior população muçulmana da Europa, com mais de 6 milhões de pessoas, representando cerca de 10% da população do país.