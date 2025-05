O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está a reiterar a sua vontade de realizar uma reforma judicial controversa, que daria ao seu governo um maior controlo sobre as nomeações judiciais e enfraqueceria significativamente a independência do Supremo Tribunal do país.

Estas propostas, que suscitaram protestos em massa no início do ano, deram origem às maiores manifestações da história de Israel e obrigaram a um congelamento temporário da legislação.

O governo de Netanyahu justifica as reformas com o facto de serem necessárias para reforçar a democracia. Os seus aliados também manifestaram o seu apoio ao fim da alegada interferência do Supremo Tribunal nos assuntos parlamentares.

Mas a realidade é bem diferente.

Receios de responsabilização

A urgência renovada de Netanyahu em reformar o sistema judicial surge depois de ter comparecido em tribunal, esta semana, por acusações de corrupção, sendo acusado de suborno, fraude e quebra de confiança.

O público tem vindo a exigir cada vez mais a responsabilização pelos ataques liderados pelo Hamas a Israel, em 7 de outubro. Um inquérito judicial exaustivo poderia expor pormenores prejudiciais sobre a preparação - ou a falta dela - da sua administração e, potencialmente, responsabilizar altos governantes, incluindo o próprio Netanyahu.

Neste contexto, as reformas parecem ter menos a ver com princípios e mais com o objetivo de proteger o primeiro-ministro e o seu governo do escrutínio e das consequências.

Para aumentar a pressão, um relatório de uma comissão recentemente divulgado, liderado por sobreviventes dos ataques e familiares dos reféns, acusou Netanyahu de ter minado a tomada de decisões a alto nível e de ter promovido as condições que permitiram o ataque de 7 de outubro.

Se o Supremo Tribunal nomear um juiz apartidário para supervisionar as investigações sobre a conduta de Netanyahu, a indignação generalizada poderia crescer - um cenário que o primeiro-ministro está determinado a evitar.

Uma comissão de inquérito estatal, se iniciada, poderá trazer dezenas de testemunhas para escrutinar rigorosamente a conduta de Netanyahu antes da guerra e preparar o terreno para uma ação judicial. Isto poderá dificultar os esforços de Netanyahu para manter uma negação plausível relativamente aos ataques e ao seu desejo de atribuir a culpa aos militares.

Mas a pressão da opinião pública está a surtir efeitos. O Ministro da Justiça israelita, Yariv Levin, confidente próximo de Netanyahu e principal arquiteto do plano de revisão do sistema judicial, está a enfrentar novos apelos do Supremo Tribunal para que nomeie um novo Presidente do Supremo Tribunal até meados de janeiro do próximo ano.

Isto poderá pôr em causa os esforços do Primeiro-ministro para empatar o processo de nomeação e promover um juiz que seja favorável a Netanyahu e à sua coligação de extrema-direita. Dado o curto espaço de tempo, a ascensão do juiz Isaac Amit - um juiz de esquerda que se opõe ao plano de reforma do Primeiro-ministro - parece cada vez mais certa, o que complica a tomada de poder de Netanyahu.

No meio desta corrida para proteger os seus próprios interesses, Netanyahu parece esquecer o facto de que, ao insistir nas reformas judiciais, corre o risco de alienar ainda mais o público israelita. Para muitos, é visto como uma distração em relação a prioridades mais urgentes, como a libertação dos reféns que se crê estarem ainda detidos em Gaza.

Embora Netanyahu tenha manifestado confiança em que os reféns serão libertados com o apoio dos EUA, ainda não respondeu pelas cerca de três dezenas de reféns que se receia estarem mortos. Os protestos públicos têm-se prolongado durante meses e sugerem que a oposição não vai desistir silenciosamente.

Problemas da coligação

Pressionar para limitar os poderes do poder judicial pode também aprofundar as divisões no seio da frágil coligação de Netanyahu. No ano passado, grandes manifestações antigovernamentais opuseram o seu governo de extrema-direita a dezenas de manifestantes, fomentando alegações de uso da força, o que só veio agravar as tensões.

Netanyahu está agora sob pressão do Procurador-Geral de Israel para demitir o seu Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, por alegada má conduta. Assim, uma nova pressão no sentido de reformas judiciais poderia reforçar o processo de demissão de Ben Gvir, cujo apoio é fundamental para que Netanyahu mantenha uma maioria convincente.

Para além dos seus problemas, os parceiros ultra-ortodoxos da coligação de Netanyahu representam outro obstáculo significativo. O Primeiro-ministro terá dificuldade em fazer passar qualquer reforma judicial sem satisfazer a sua principal exigência: que os judeus ultra-ortodoxos sejam isentos do serviço militar. Até agora, Netanyahu tem tido dificuldade em convencer os seus aliados de coligação de que os seus interesses estão bem protegidos.

Se insistir nas suas exigências, o Primeiro-ministro arrisca-se a um possível confronto com o Supremo Tribunal israelita, que excluiu qualquer possibilidade de isenção do serviço militar para os ultra-ortodoxos. Por outro lado, se fechar os olhos a estas exigências, o seu objetivo de fazer avançar as reformas judiciais em tempo recorde poderá falhar.

Com a paciência a esgotar-se no seu governo, não há opções fáceis. As principais figuras do movimento ultraortodoxo já interpretaram a falta de ação do governo como uma declaração de “guerra” à sua comunidade.

O antigo rabino-chefe Yitzhak Yosef chegou mesmo a apelar aos israelitas desempregados para que recusassem o alistamento militar, sinalizando uma maior resistência ao Governo. Se Netanyahu decidir insistir nas reformas judiciais, poderá ser visto como uma tática de diversão entre os seus aliados ultra-ortodoxos. O aumento das tensões pode enfraquecer ou mesmo derrubar a sua frágil coligação.

Risco económico

No meio de todo este drama político, é importante notar que as ramificações económicas das ambições judiciais de Netanyahu podem ser desestabilizadoras para Israel.

A proposta de revisão corre o risco de aumentar os custos dos empréstimos, prejudicar o setor de alta tecnologia de Israel e enfraquecer o shekel. Isto porque novos protestos antigovernamentais podem minar a confiança dos investidores estrangeiros e, consequentemente, ter um impacto negativo nos custos dos empréstimos.

A história é um guia importante: os protestos maciços do ano passado levaram a economia à beira de uma paralisação, ameaçando perdas de milhares de milhões. Em 2025, os riscos serão ainda maiores.

O governo de Netanyahu já está a lutar para promover reformas centradas no crescimento numa altura em que quase 60.000 empresas israelitas estão em risco de encerrar.

A ameaça de uma nova oposição pública pode também aumentar a incerteza numa economia atingida pela guerra de Gaza. Tudo isto indica uma pressão sobre as medidas de austeridade do governo e pode complicar os esforços para controlar um défice orçamental crescente.

Assim entendido, o impulso de Netanyahu para reformas judiciais controversas tem pouco a ver com a proteção da chamada “democracia” de Israel.

Pelo contrário, é uma tentativa de evitar a responsabilização pelas falhas do 7 de outubro. De facto, à medida que a paciência do público se esgota e as pressões políticas aumentam, os esforços de Netanyahu para reformular o sistema judicial de Israel podem levar o seu governo à beira do colapso.