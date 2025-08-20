O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, aprovou um plano para ocupar a Cidade de Gaza, segundo meios de comunicação locais na quarta-feira.
A emissora pública KAN disse que Katz denominou o plano de “Carruagens de Gideão B”, após a "Operação Carruagens de Gideão", uma ofensiva terrestre que foi lançada em maio para expandir a ocupação do enclave e deslocar completamente os palestinianos do norte de Gaza.
"Como parte do plano, as ordens de convocação de reservas necessárias serão emitidas para realizar o ataque", disse a emissora, sem especificar o número de tropas necessárias.
O plano será posteriormente submetido para aprovação pelo gabinete de segurança.
Segundo o Canal 12, ordens de recrutamento de emergência, conhecidas como "Ordem 8", já foram emitidas pelo exército israelita, enquanto se espera que dezenas de milhares de soldados reservistas sejam convocados nos próximos dias.
Um funcionário que falou sob condição de anonimato disse que 50.000 reservistas serão convocados no próximo mês, quase duplicando o número total de reservistas ativos para 120.000.
Na terça-feira, o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, delineou fases do plano de ocupação, incluindo o reforço das forças israelitas no norte de Gaza.
Ocupação de Gaza
Em 8 de agosto, o Gabinete de Israel aprovou o plano de Netanyahu para reocupar gradualmente a Gaza, começando com a Cidade de Gaza.
O plano prevê o deslocamento de aproximadamente 1 milhão de palestinianos da Cidade de Gaza para o sul, seguido do cerco da cidade e incursões em bairros residenciais.
Como parte disto, o exército lançou um grande ataque em 11 de agosto no bairro de Zeitoun da Cidade de Gaza, disseram testemunhas à Anadolu.
O ataque incluiu a destruição de casas com robots armadilhados, fogo de artilharia, disparos aleatórios e deslocação forçada.
Os preparativos de ocupação de Israel continuam apesar das conversações indiretas de cessar-fogo com o grupo de resistência palestiniano Hamas, que concordou com uma suspensão de 60 dias das operações militares sob a proposta apresentada pelo Egipto e Catar.
Israel matou quase 62.100 palestinianos em Gaza desde outubro de 2023. A ofensiva militar devastou o enclave, que enfrenta fome.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.