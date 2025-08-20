O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, aprovou um plano para ocupar a Cidade de Gaza, segundo meios de comunicação locais na quarta-feira.

A emissora pública KAN disse que Katz denominou o plano de “Carruagens de Gideão B”, após a "Operação Carruagens de Gideão", uma ofensiva terrestre que foi lançada em maio para expandir a ocupação do enclave e deslocar completamente os palestinianos do norte de Gaza.

"Como parte do plano, as ordens de convocação de reservas necessárias serão emitidas para realizar o ataque", disse a emissora, sem especificar o número de tropas necessárias.

O plano será posteriormente submetido para aprovação pelo gabinete de segurança.

Segundo o Canal 12, ordens de recrutamento de emergência, conhecidas como "Ordem 8", já foram emitidas pelo exército israelita, enquanto se espera que dezenas de milhares de soldados reservistas sejam convocados nos próximos dias.

Um funcionário que falou sob condição de anonimato disse que 50.000 reservistas serão convocados no próximo mês, quase duplicando o número total de reservistas ativos para 120.000.

Na terça-feira, o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, delineou fases do plano de ocupação, incluindo o reforço das forças israelitas no norte de Gaza.

