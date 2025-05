Os BRICS têm estado informalmente no horizonte da política mundial desde meados da década de 2000. Mas este ano, a aurora do bloco deu lugar a um nascer do sol espectacular, prometendo uma ordem mundial multipolar mais justa.

Este amanhecer foi desencadeado por um salto sem precedentes no número de membros do bloco, na sua base de parceiros e no número de seguidores a nível mundial.

Significativamente, o nascer do sol dos BRICS este ano acelerou o ocaso da hegemonia do grupo G7, liderado pelos EUA, na política mundial.

Para aqueles que perderam a mudança da maré que ficou enterrada sob outras manchetes - Gaza, Ucrânia, eleições nos EUA e Síria - 2024 foi um ano decisivo para o BRICS.

Os acontecimentos ao longo do ano mostraram que a ordem mundial está finalmente a mudar para uma paisagem geopolítica equilibrada. E 2024 pode ter significado o fim do jogo para as tendências imperialistas de um pequeno grupo de países ocidentais liderados pelos EUA.

O ano preparou o terreno para uma ordem mundial aberta, justa e equitativa, liderada democraticamente pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul - a formação original dos BRICS - e pelos novos membros e países parceiros do bloco.

A caminho dos BRICS

Um rápido olhar sobre a cronologia dos acontecimentos mostra porque é que 2024 é um ponto de viragem para a política mundial.

Em 1 de janeiro, mais quatro nações - Egito, Emirados Árabes Unidos, Irão e Etiópia - aderiram formalmente ao BRICS, aumentando o número de membros do bloco de cinco para nove.

Em outubro, o BRICS convidou uma dúzia de países a tornarem-se “nações parceiras”: Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietname.

O anúncio foi feito à margem da 16.ª Cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia, que contou com a presença do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan afirmou que o desenvolvimento dos laços da Türkiye com a organização BRICS não constitui uma alternativa aos seus actuais compromissos, como a NATO e a candidatura à UE.

Confirmando a oferta em meados de novembro, o Ministro do Comércio turco, Omer Bolat, afirmou: “Quanto ao estatuto da Türkiye em relação à adesão [aos BRICS], ofereceram-nos o estatuto de parceiro. Este [estatuto de parceiro] é o processo de transição na estrutura organizacional dos BRICS”.

É evidente que muitos países se prepararam para participar no BRICS este ano, alguns como membros de pleno direito e outros como nações parceiras.

Para além disso, já tinha sido noticiado anteriormente que pelo menos 40 países estavam interessados em aderir ao bloco.

Duas mensagens para o Ocidente

A história do crescimento dos BRICS continuou depois disso. Dois acontecimentos recentes sublinharam ainda mais a vontade do bloco de introduzir mudanças positivas num mundo em que a sombra imperialista do Ocidente liderado pelos EUA está a diminuir.

Um deles é um movimento simbólico para criar uma alternativa global ao dólar americano. O outro é um impulso para a colaboração internacional no desenvolvimento da IA para além do estreito círculo ocidental.

Durante a cimeira dos BRICS de 2024 em Kazan, os líderes revelaram cerimoniosamente uma “nota de moeda dos BRICS” simbólica.

As bandeiras dos membros iniciais do BRICS estão gravadas em relevo na nota. Embora não se trate de uma moeda funcional, a inauguração assinalou a aspiração dos BRICS a explorar alternativas ao dólar, frequentemente considerado como um instrumento utilizado pelos EUA para dominar a economia mundial.

Embora a concretização de uma moeda dos BRICS pareça prematura, a própria ideia significa a aspiração dos membros a encontrar uma saída para o domínio do dólar.

No meio de uma conversa crescente sobre a “desdolarização” do comércio internacional, o lançamento da nota de banco dos BRICS certamente irritou algumas personalidades do G7.

Especialmente depois de 23 de outubro, quando os BRICS aprovaram oficialmente a liquidação de pagamentos transfronteiriços em moedas locais. O bloco quer criar um sistema económico que não dependa de veículos financeiros controlados pelos EUA, como o SWIFT, um mecanismo de pagamento ocidental.

O outro acontecimento que não terá sido bem aceite pelo G7 ocorreu a 11 de dezembro.

Durante uma conferência em Moscovo sobre inteligência artificial, Putin afirmou que a Rússia iria colaborar com os BRICS e outras nações para desenvolver a IA. O objetivo declarado é criar uma alternativa à tendência predominante de os EUA tentarem dominar sozinhos a nova tecnologia.



G7 vs. BRICS: Uma realidade em mudança

Com os BRICS a expandir rapidamente a sua presença a nível mundial, coloca-se a questão: o que significa realmente para o G7 perder terreno para os BRICS?

A realidade em mudança é tão sombria para o G7 como excitante para os BRICS.

O G7, ou Grupo dos Sete, é um clube de facto das chamadas sete economias mais avançadas, que inclui os EUA, a Grã-Bretanha, o Canadá, a França, a Alemanha, o Japão e a Itália. Inclui também a UE, um bloco económico de 27 países europeus.

Liderado por Washington, o G7 tem tentado, desde há anos, moldar as relações internacionais, a economia global e a narrativa mediática, raramente reconhecendo os contributos de outras potências como a China, a Rússia, a Türkiye e a Índia.

Atualmente, a dinâmica do poder mudou. O G7 está a perder força - algo impensável há uma década. Em 1990, a quota do G7 no PIB mundial era de 66% e manteve-se elevada durante vários anos.

Nessa altura, o Ocidente liderado pelos EUA podia iniciar guerras arbitrariamente, intervir nos assuntos internos das nações não alinhadas e enviar o Banco Mundial e o FMI para os países pobres.

Com o tempo, as coisas mudaram. Em 2022, a quota do G7 no PIB mundial caiu para 44%.

Repare-se que, desde que as tropas americanas saíram do Afeganistão em 2021, Washington não iniciou novas guerras. Não demonstrou capacidade para resolver pacificamente o conflito e o caos na Ucrânia, em Gaza, na Síria e no Iémen.

Porque é que os BRICS são diferentes?

Em contraste, a quota do BRICS no PIB mundial subiu para 37%. No entanto, apesar da sua crescente influência na economia mundial, o bloco não tem mostrado tendências para iniciar guerras ou efetuar intervenções.

Esta abordagem equilibrada é possível porque o BRICS é um grupo muito mais descentralizado de governos com perspetivas geopolíticas diversas e políticas externas pacifistas, em comparação com o G7, centrado no imperialismo.

A caminho de 2025, o G7 tem de fazer um exame de consciência. O grupo dos BRICS, agora designado por BRICS+ na sequência da sua expansão, alberga cerca de 40% da população mundial.

Os seus países possuem recursos naturais abundantes que as nações do G7 não podem ignorar. E o bloco abrange enormes mercados de consumo dos quais as multinacionais dos países do G7 dependem.

Embora a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza, a vitória eleitoral de Donald Trump e o caos na Síria estejam a ocupar as manchetes, a ascensão silenciosa dos BRICS é claramente uma das maiores histórias de viragem do ano.