Agentes de imigração dos EUA detiveram e posteriormente permitiram a «partida voluntária» do TikToker mais seguido do mundo, Khaby Lame, depois de ele ter ultrapassado o prazo de validade do seu visto, informaram as autoridades.

«A Agência de Imigração e Alfândega dos EUA deteve Seringe Khabane Lame, 25 anos, cidadão italiano, em 6 de junho, no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, Nevada, por violações das regras da imigração», informou a agência em comunicado no sábado.

Lame entrou nos Estados Unidos em 30 de abril e «excedeu o tempo de permanência permitido pelo seu visto», informou o comunicado sobre a detenção na sexta-feira, acrescentando que ele foi libertado no mesmo dia.

O cidadão italiano, que é embaixador da boa vontade da UNICEF e tem mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, «já deixou os EUA».

Lame não tinha publicado nada publicamente sobre o incidente até sábado à tarde.

Desde que assumiu o poder em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpriu as promessas de campanha de reforçar os controlos de imigração e realizar uma campanha de deportação em massa — aspectos que foram contestados nos tribunais dos EUA.

Lame ocupa o primeiro lugar na popular aplicação de redes sociais TikTok, com 162.2 milhões de seguidores, e ganhou fama pelos seus vídeos curtos e mudos, que ridicularizam os tutoriais e dicas complicados que abundam na Internet.

Ele enfatiza os seus vídeos com um gesto característico — palmas voltadas para cima, acompanhadas por um sorriso cúmplice e olhos arregalados — enquanto oferece as suas próprias soluções simples.

A ideia para este conteúdo surgiu enquanto ele vagava pelo conjunto habitacional onde a sua família morava em Chivasso, perto de Turim, após perder o emprego de mecânico de fábrica em março de 2020.

As suas publicações dispararam — ajudando-o a ganhar cerca de 16,5 milhões de dólares através de acordos de marketing com empresas no período entre junho de 2022 e setembro de 2023, de acordo com a Forbes.