Chuvas intensas no noroeste do Paquistão interromperam as operações de resgate e socorro durante várias horas na segunda-feira, antes de serem retomadas na região, onde as inundações repentinas já causaram a morte de mais de 300 pessoas desde sexta-feira, segundo as autoridades.

As fortes chuvas resultaram em mortes e destruição em vários distritos do norte, sendo que a maioria das vítimas perdeu a vida em inundações repentinas, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.

Em áreas montanhosas, as chuvas provocaram inundações repentinas, além de deslizamentos de terra e rochas que destruíram casas, edifícios, veículos e bens.

"Foi como um cenário do fim do mundo", disse Sahil Khan, um estudante universitário de 24 anos, à Reuters TV, descrevendo as inundações repentinas. "Todos estão assustados. As crianças estão com medo. Não conseguem dormir."

O distrito de Buner foi o mais afetado, com mais de 200 mortes.

A Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) anunciou na segunda-feira um fundo de socorro de 800 milhões de rúpias paquistanesas (cerca de 2,82 milhões de dólares) para as administrações dos distritos afetados, seguindo instruções do governo provincial, segundo o jornal Dawn.

Um fundo separado de 500 milhões de rúpias (cerca de 1,76 milhão de dólares) foi destinado especificamente ao distrito de Buner.

Chuvas intensas nas áreas atingidas pelas cheias, incluindo Buner, forçaram as equipas de resgate a interromper os esforços de socorro por várias horas na segunda-feira, disse Abid Wazir, um oficial do governo regional, à Reuters.

"A nossa prioridade agora é limpar as estradas, montar pontes e levar ajuda às pessoas afetadas", afirmou ele.