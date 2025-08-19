Chuvas intensas no noroeste do Paquistão interromperam as operações de resgate e socorro durante várias horas na segunda-feira, antes de serem retomadas na região, onde as inundações repentinas já causaram a morte de mais de 300 pessoas desde sexta-feira, segundo as autoridades.
As fortes chuvas resultaram em mortes e destruição em vários distritos do norte, sendo que a maioria das vítimas perdeu a vida em inundações repentinas, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.
Em áreas montanhosas, as chuvas provocaram inundações repentinas, além de deslizamentos de terra e rochas que destruíram casas, edifícios, veículos e bens.
"Foi como um cenário do fim do mundo", disse Sahil Khan, um estudante universitário de 24 anos, à Reuters TV, descrevendo as inundações repentinas. "Todos estão assustados. As crianças estão com medo. Não conseguem dormir."
O distrito de Buner foi o mais afetado, com mais de 200 mortes.
A Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) anunciou na segunda-feira um fundo de socorro de 800 milhões de rúpias paquistanesas (cerca de 2,82 milhões de dólares) para as administrações dos distritos afetados, seguindo instruções do governo provincial, segundo o jornal Dawn.
Um fundo separado de 500 milhões de rúpias (cerca de 1,76 milhão de dólares) foi destinado especificamente ao distrito de Buner.
Chuvas intensas nas áreas atingidas pelas cheias, incluindo Buner, forçaram as equipas de resgate a interromper os esforços de socorro por várias horas na segunda-feira, disse Abid Wazir, um oficial do governo regional, à Reuters.
"A nossa prioridade agora é limpar as estradas, montar pontes e levar ajuda às pessoas afetadas", afirmou ele.
Moradores da vila de Bayshonai Kalay, no distrito de Buner, entraram em pânico e correram para terrenos mais altos depois de um canal de água, que já havia transbordado e causado grande devastação, começou a encher novamente com as novas chuvas na segunda-feira, segundo testemunhas da Reuters.
Equipas de resgate do governo local, da autoridade de gestão de desastres e do exército usaram retro-escavadoras para limpar as estradas e ruas cheias de lama, árvores caídas e postes elétricos.
Bens de socorro foram enviados para as áreas afetadas, informou o Ministro da Informação, Attaullah Tarar, numa declaração gravada em vídeo na segunda-feira.
O resgate, socorro e restauração das áreas afetadas pelas cheias são uma "obrigação nacional", disse Tarar, segundo o jornal Dawn.
Alimentos, medicamentos, cobertores, tendas, um gerador elétrico e bombas de drenagem estão incluídos nos bens de socorro, informou a autoridade num comunicado.
Buner, localizado a cerca de três horas e meia de carro da capital Islamabad, foi atingido por uma tempestade repentina, um fenómeno raro em que mais de 100 mm de chuva cai no espaço de uma hora numa área pequena, segundo autoridades.
Em Buner, mais de 150 mm de chuva caíram em apenas uma hora na manhã de sexta-feira, informaram as autoridades.
Mais chuvas intensas são esperadas em todo o Paquistão até ao início de setembro, disseram as autoridades.
"O sistema climático atual está ativo sobre a região do Paquistão e pode causar chuvas fortes a muito fortes nas próximas 24 horas", informou a autoridade de gestão de desastres no domingo.
As chuvas torrenciais e inundações desta temporada de monções já causaram a morte de 657 pessoas em todo o Paquistão desde o final de junho, informou a autoridade.