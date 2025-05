Alguns vêm ansiosos por uma oportunidade de se ligarem ao mundo, outros chegam com o objectivo de olhar para o passado através de várias lentes.

O que transparece é a determinação de utilizar estes anos preciosos não só para obter diplomas, mas também para se prepararem para liderar a mudança no seu país.

A Türkiye, que emergiu como um destino favorito para os estudantes africanos que prosseguem estudos superiores, está a desempenhar cada vez mais um papel crucial na formação do futuro da juventude do continente, oferecendo oportunidades para a realização dos seus inúmeros sonhos que poucos outros países conseguem.

O dia 25 de maio é celebrado como o Dia de África em todo o continente e não só, não só como um símbolo de unidade, mas também como um apelo ao investimento na juventude africana.

A TRT Global falou com estudantes universitários africanos na Türkiye para explorar a forma como a educação está a moldar as suas aspirações e o que isso significa para o futuro do continente, e também para compreender os desafios que poderão estar a enfrentar.

No ano passado, a Türkiye acolheu mais de 336.000 estudantes internacionais, dos quais 62.480 (cerca de 18,6%) eram oriundos de 53 países africanos, de acordo com dados do Conselho do Ensino Superior (YÖK).

O que significa que quase um em cada cinco estudantes internacionais no país é de África.

Para além destes números, há histórias de jovens africanos que atravessaram fronteiras, não só geográficas, mas também de ambição.

Experiência de estudante na Türkiye

Para Kabeer Moriki, um estudante nigeriano que está a concluir o último ano de Economia e Finanças na Universidade de Okan, em Istambul, estudar na Türkiye tem sido mais do que uma mera conquista académica.

"A educação internacional abre portas a novos conhecimentos, perspectivas e redes que muitas vezes não estão disponíveis no país de origem. Permite aos jovens africanos conhecer sistemas diferentes, aprender as melhores práticas globais e depois aplicar essas ideias aos desafios locais", diz ele.

"Quando regressamos, não trazemos apenas diplomas. Trazemos competências, ideias e a confiança para liderar a mudança."

Moriki tem grandes esperanças para a sua geração, que, segundo ele, tem a “paixão, a criatividade e a resiliência” necessárias para transformar África. O seu conselho: “Quer estejam a estudar no estrangeiro ou em casa, mantenham-se ligados às vossas raízes, apoiem-se uns aos outros e continuem a lutar pela excelência.”

Maha Vahit, uma estudante sudanesa de doutoramento na Universidade de Istambul, nutre uma ambição semelhante de transformação, mas a sua está enraizada num interesse permanente por uma erudição histórica mais profunda.

Enquanto estudava História na Universidade de Cartum, desenvolveu um forte desejo de explorar o passado a partir de múltiplas perspectivas.

"As fontes que utilizámos para a história otomana estavam sempre em inglês. Como isso reflectia apenas uma perspetiva, senti a necessidade de explorar outra. Foi então que me deparei com as Bolsas de Estudo da Türkiye", diz ela.

As bolsas de estudo ajudaram-na a aprender turco e a iniciar o seu curso de história. "Agora, posso comparar os conhecimentos que recebo de fontes inglesas e de arquivos otomanos e materiais turcos. Isto permite-me produzir um trabalho académico mais completo".

Vahit, que viu de perto como a instabilidade política no Sudão perturbou o acesso à educação de muitos estudantes, considera que o intercâmbio académico internacional pode funcionar como um catalisador para garantir a estabilidade e a continuidade em tempos de crise nacional.

“Vivo com o sonho de um Sudão melhor”, diz ela. “E quero fazer parte da sua construção.”

A educação como política externa

Na última década, a educação emergiu como um pilar central da diplomacia e do desenvolvimento da Türkiye em África.

Administrado pela Presidência para os Turcos no Estrangeiro e Comunidades Afins (YTB), o programa de Bolsas de Estudo da Türkiye (Türkiye Bursları) desempenha um papel fundamental na atração de estudantes africanos.

O programa recebeu 121.000 candidatos de 170 países em 2024, em comparação com apenas 42.000 candidaturas em 2012.

Todos os anos, cerca de 5.000 estudantes internacionais recebem bolsas de estudo completas que cobrem as propinas, o alojamento, o seguro de saúde e as despesas de subsistência.

Reflectindo sobre esta oportunidade, Vahit sublinha o papel que as bolsas de estudo desempenham no desenvolvimento de capacidades a longo prazo: "As oportunidades de bolsas de estudo, seja na Türkiye ou noutros países, podem ser uma grande fonte de apoio. Acredito na juventude sudanesa. Quando vão para o estrangeiro e recebem uma educação estruturada, podem regressar como indivíduos de sucesso e contribuir de forma significativa para o seu país".

A sua opinião reflecte uma aspiração mais ampla partilhada por muitos estudantes africanos na Türkiye: utilizar as oportunidades educativas para criar um impacto duradouro que transcenda a realização pessoal e estimule o progresso nacional.

As iniciativas de formação profissional, outra ferramenta vital para promover a resiliência económica e o empoderamento dos jovens em todo o continente, desempenham um papel igualmente significativo nesse objectivo.

Desde 2012, a Agência Turca de Cooperação e Coordenação (TİKA) implementou mais de 200 projectos de desenvolvimento na Tunísia, muitos dos quais centrados no ensino profissional.

Entre eles está o Centro de Formação Profissional de Jebeniana, em Sfax, que recebeu equipamento de diagnóstico e modelos de formação prática para a reparação de motores a gasóleo, uma atualização destinada a tornar o currículo da instituição mais adequado para o emprego.

Lacunas para o crescimento

Embora a Türkiye se tenha tornado um destino cada vez mais popular para os estudantes africanos, o acesso à educação nem sempre se traduz numa inclusão social plena.

Numa entrevista de grupo de discussão numa universidade pública, as condições socioeconómicas dos países de origem de alguns estudantes conduziram ocasionalmente a estereótipos.

Perguntas como “Há algum aeroporto no Burundi?” ou “Têm um departamento de medicina ou um departamento de relações públicas?” revelam a necessidade de uma maior consciencialização intercultural nos campus.

Para muitos estudantes africanos, os desafios vão para além de comentários isolados - eles apontam para uma falta de ligação, representação e comunidade.

“Não estou a ver todos os estudantes africanos a juntarem-se numa plataforma unificada”, diz Vahit. “Precisamos de uma estrutura que nos permita apoiarmo-nos uns aos outros, independentemente da língua, religião e nacionalidade.”

Moriki deparou-se com uma ausência de apoio semelhante e reagiu agindo.

“Um dos desafios com que me confrontei inicialmente foi a falta de uma rede de apoio para os estudantes africanos na minha universidade”, diz ele.

“Em resposta, tomei a iniciativa de criar a União Africana Okan, um grupo onde os estudantes podem levantar questões, partilhar ideias e apoiar-se mutuamente.”

Estes esforços liderados por estudantes são louváveis, mas também sublinham a necessidade de tentativas mais institucionalizadas para organizar programas de orientação inclusivos e providenciar mentores culturalmente competentes para os estudantes africanos.

A sessão obrigatória de tutoria cultural da St. John's University oferece um modelo sólido de apoio intercultural. O programa prepara os estudantes de intercâmbio para lidar com as diferenças culturais através de sessões de grupo orientadas sobre identidade, estilos de comunicação e gestão do choque cultural.

Laços de antigos alunos que perduram

Desde 2002, a Türkiye aprofundou significativamente o seu envolvimento em África e expandiu a sua presença diplomática de 12 para 44 embaixadas em todo o continente.

Enquanto as embaixadas representam um alcance a nível estatal, os antigos alunos das universidades turcas estão a tornar-se os enviados mais eficazes do continente, estabelecendo pontes entre culturas, indústrias e instituições.

Vários diplomados africanos das universidades turcas ascenderam a altos cargos governamentais e diplomáticos nos seus respectivos países, o que sublinha a influência a longo prazo da ação educativa da Türkiye.

Um exemplo notável é o Dr. Hussein Mwinyi, Presidente de Zanzibar e Presidente do Conselho Revolucionário, que obteve o seu diploma de medicina na Universidade de Marmara em Istambul.

Para apoiar a colaboração contínua com diplomados bem sucedidos, a Türkiye criou redes de antigos alunos no estrangeiro. A Plataforma de Antigos Alunos da Türkiye, ativa em mais de 50 países, serve de ponte entre a Türkiye e os seus diplomados internacionais, facilitando a criação de redes, oferecendo oportunidades de emprego e incentivando as relações bilaterais.

Os estudantes e os antigos alunos estão a emergir como actores-chave da mudança em todos os continentes, instituições e comunidades.

O impacto das parcerias educativas reflecte-se cada vez mais nas aspirações dos jovens africanos que estudam no estrangeiro. Para muitos, o ensino superior não é apenas um caminho para o sucesso académico, mas também um meio de capacitação, liderança e contribuição duradoura para as suas comunidades.

Neste contexto, o Dia de África é simultaneamente uma celebração e um apelo à ação, salientando a responsabilidade partilhada dos jovens na construção do futuro do continente.

Como diz Vahit: "O Dia de África recorda-me que, independentemente de onde estejamos, temos uma responsabilidade para com o nosso continente. É um dia que nos leva a pensar na forma como podemos contribuir, especialmente através da educação e do conhecimento. Para mim, significa estar ao lado de outros africanos que sonham com a paz, a estabilidade e o progresso".