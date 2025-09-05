NOVA SÍRIA
Síria lança Fundo de Desenvolvimento pós-Assad
O Presidente Ahmed al-Sharaa afirma que o Fundo de Desenvolvimento da Síria será um instrumento fundamental para a reconstrução da Síria.
Ahmed al-Sharaa afirma que o fundo será altamente transparente e divulgará todos os gastos com projectos estratégicos. / Reuters
5 de setembro de 2025

O Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, lançou o Fundo de Desenvolvimento da Síria, afirmando que este será um instrumento fundamental para a reconstrução do país.

O anúncio foi feito na quinta-feira durante a cerimónia de inauguração do fundo na Cidadela de Damasco, na capital, segundo a Agência Árabe Síria de Notícias (SANA).

“Reunimo-nos hoje para anunciar o lançamento do Fundo de Desenvolvimento da Síria, através do qual vos convidamos a investir os vossos generosos fundos para reconstruir o que o regime deposto destruiu e restaurar a terra que queimaram num Estado verde e próspero”, disse al-Sharaa no seu discurso.

“O regime deposto destruiu a nossa economia, saqueou o nosso dinheiro, destruiu as nossas casas e deslocou o nosso povo para campos e locais de refugiados. Reunimo-nos aqui hoje para sarar as feridas da amada Síria, reconstruí-la com a ajuda do seu povo e fazer regressar os deslocados e refugiados à sua terra.”

Ahmed al-Sharaa acrescentou que o fundo será altamente transparente e revelará todo o dinheiro gasto em projectos estratégicos.

Minutos após o lançamento do fundo, as doações ultrapassaram os 30 milhões de dólares, de acordo com um correspondente da SANA.

Mais tarde, a televisão estatal Alikhbariya disse que as doações ultrapassaram os 60 milhões de dólares cerca de uma hora após o anúncio.

Bashar al-Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro de 2024, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

Em janeiro, foi constituída uma nova administração de transição liderada por al-Sharaa.

