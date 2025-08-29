Os presidentes turco e ucraniano discutiram as relações bilaterais, o processo de paz Ucrânia-Rússia e questões regionais e globais numa conversa telefónica.
O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de que Ancara acompanhou de perto o encontro no Alasca e em Washington, segundo uma declaração divulgada na quinta-feira pela Direcção das Comunicações turca na plataforma de redes sociais turca NSosyal.
A chamada foi feita horas após um ataque russo em Kiev, que matou pelo menos 14 civis, incluindo crianças, atingindo áreas residenciais e outras infraestruturas civis, provocando forte condenação dos líderes da UE e aliados ocidentais.
Erdogan "sublinhou que a Türkiye continua os seus esforços para garantir que a guerra termine com uma paz duradoura", afirmou a declaração.
Também "salientou que uma solução justa para a guerra Ucrânia-Rússia é possível, enfatizando a necessidade de fortalecer as negociações entre os dois lados, e expressou a prontidão da Türkiye para fazer o máximo para facilitar contactos de alto nível para abrir o caminho para a paz."
Notou também que com o estabelecimento da paz, a Türkiye continuará a contribuir para a segurança da Ucrânia.
Erdogan também felicitou a Ucrânia pelo seu Dia da Independência durante a chamada, disse a direção.