Um anúncio de emprego publicado pela entidade reguladora da energia nuclear dos EUA coloca questões políticas aos candidatos, numa altura em que a administração do Presidente Donald Trump procura aumentar a influência sobre uma agência independente.

A vaga, vista pela Reuters na segunda-feira, pergunta aos candidatos como é que o seu compromisso com a Constituição dos EUA e os princípios fundamentais do país os inspiraram a procurar a vaga. A vaga específica é para um engenheiro de operações sénior que trabalhe como inspector na divisão de segurança operacional de reactores da Comissão Reguladora Nuclear.

Entre as questões colocadas, incluem-se também a forma como os candidatos poderão utilizar a sua experiência para melhorar a eficiência e a eficácia da administração pública e “como poderá fazer avançar as ordens executivas e as prioridades políticas do Presidente nesta função?”

Trump tem tentado acelerar as aprovações da NRC de usinas nucleares, já que os Estados Unidos enfrentam o primeiro aumento na demanda de energia em 20 anos, impulsionado pelo boom da inteligência artificial e dos centros de dados.

O presidente republicano assinou decretos executivos em maio procurando reformular a NRC e instruindo a agência, que foi fundada como um regulador independente do poder executivo, a decidir sobre novas licenças no prazo de 18 meses.

Scott Burnell, porta-voz da NRC, disse na segunda-feira que a agência estava a “seguir os requisitos do Gabinete de Gestão de Pessoal em relação aos anúncios de emprego”, referindo-se à agência de recursos humanos do governo dos EUA.

Nas anteriores administrações norte-americanas, as perguntas nos anúncios de emprego da NRC davam normalmente ênfase à experiência profissional do candidato no que se refere ao funcionamento de um reactor nuclear e não às opiniões políticas do candidato, disse uma pessoa que trabalha na agência e pediu o anonimato.

Além disso, um antigo presidente da NRC disse à Reuters, na segunda-feira, que as perguntas do anúncio equivalem a um teste decisivo político.

“Se eu visse algo assim como presidente, diria aos funcionários para as substituírem imediatamente por perguntas profissionais relevantes, e não por algo que parece um capítulo perdido de ‘Animal Farm’ sobre como destruir a perícia profissional no governo”, disse Greg Jaczko, que foi presidente da NRC de 2009 a 2012 durante o mandato do ex-presidente Barack Obama. Jaczko estava a referir-se ao romance satírico de George Orwell de 1945.

No anúncio de emprego em questão, nem todas as seis questões estavam relacionadas com política. Uma, por exemplo, pergunta como é que a ética no trabalho contribuiu para as conquistas do candidato, outra pede-lhe que confirme que não utilizou a IA nas suas respostas.

No mês passado, Trump demitiu Chris Hanson, um comissário democrata da NRC, uma medida que foi criticada por quase 30 ex-funcionários e empregados da NRC.

David Wright, o actual presidente da NRC, disse a uma comissão do Senado na semana passada que um representante do Departamento de Eficiência Governamental de Trump está a trabalhar na NRC para reformar a agência.