Na China, Shehbaz e Putin expressam desejo de aprofundar relações bilaterais Paquistão-Rússia
Os líderes encontram-se em Pequim à margem da cimeira da OCS, discutem energia, comércio e conectividade regional procurando reforçar a cooperação bilateral.
Putin e Shehbaz prometem aprofundar laços entre Rússia e Paquistão apesar da desaceleração comercial / AP
3 de setembro de 2025

O Primeiro-Ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e o Presidente russo, Vladimir Putin, comprometeram-se em fortalecer os laços entre os seus países em múltiplos sectores, tendo ambos os líderes reconhecido desafios e oportunidades na sua parceria em evolução.

Os dois encontraram-se em Pequim à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), uma reunião que juntou chefes de Estado regionais.

Putin disse que o comércio bilateral tinha diminuído recentemente e apelou para que ambas as partes analisassem as razões e tomassem medidas para impulsionar o comércio.

"Devemos investigar porque é que o volume comercial caiu e tomar medidas para remediar a situação", disse a Sharif, segundo os meios de comunicação russos.

O presidente russo apresentou condolências pelas cheias devastadoras que atingiram o Paquistão, acrescentando: "Oferecemos as nossas sentidas condolências a todo o povo paquistanês em meio a estas severas calamidades. Temos a certeza de que o Paquistão superará estes desafios sob a vossa liderança."

Sharif respondeu destacando progressos recentes, notando que as importações paquistanesas de crude russo no ano passado deram um impulso significativo ao comércio bilateral.

"Ambos os países estão a fazer esforços consideráveis para reforçar as relações bilaterais, particularmente no comércio", disse.

O líder paquistanês também sublinhou a importância de um corredor comercial que liga a Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão.

"Esta iniciativa impulsionará a conectividade regional e a prosperidade", acrescentou.

Ambos os líderes refletiram positivamente sobre o encontro do ano passado em Astana, que desencadeou uma série de intercâmbios e acordos de alto nível.

Sharif elogiou o "compromisso pessoal e interesse" de Putin em melhorar as relações, acrescentando que o Paquistão estava "ansioso por fortalecer ainda mais as relações bilaterais".

Desde então, delegações de ambos os países assinaram protocolos no sector de agricultura, ferro e aço, energia e transportes.

Em Julho, Moscovo e Islamabad também acordaram reviver e expandir as Siderurgias do Paquistão em Carachi, que foram originalmente construídas com apoio russo nos anos 1970.

Sharif aceitou o convite de Putin para visitar Moscovo, notando que tinham passado anos desde a sua última viagem à Rússia. "Estou ansioso por regressar para relembrar os meus anos formativos", disse a Putin.

Um exercício de equilíbrio no Sul da Ásia

Sharif sublinhou que o Paquistão respeitava os laços duradouros da Rússia com a Índia e queria construir a sua própria relação forte e complementar com Moscovo.

"Respeitosamente apreciamos a vossa relação com a Índia, está perfeitamente bem, mas também gostaríamos de estabelecer ligações fortes convosco", disse.

Os analistas notam que a aproximação do Paquistão à Rússia surge em meio às suas próprias necessidades energéticas e desejo de parcerias diversificadas.

Islamabad procurou importações de petróleo com desconto de Moscovo e visa expandir a cooperação em projetos de infra-estruturas e transporte regional.

Para a Rússia, laços mais próximos com o Paquistão oferecem oportunidades para equilibrar a sua diplomacia do Sul da Ásia, que tradicionalmente se inclinou para a Índia, e para aprofundar o seu papel nas exportações energéticas e iniciativas de conectividade regional.

Putin descreveu o Paquistão como "um parceiro tradicional" e sublinhou que a relação permanecia importante.

"Prezamos estes laços", disse, acrescentando que a cooperação também se estendia a intercâmbios parlamentares e coordenação nas Nações Unidas, onde o Paquistão atualmente detém um assento não permanente no Conselho de Segurança.

O encontro em Pequim foi parte de uma diplomacia mais ampla da OCS, onde os líderes discutiram segurança, comércio e energia.

Putin disse que Moscovo valorizava o papel do Paquistão na organização e na estabilidade regional mais ampla.

Sharif enquadrou a parceria como parte de uma estratégia regional para expandir oportunidades económicas e assegurar estabilidade.

Expressou gratidão à Rússia pelo que chamou "um exercício de equilíbrio na região", sugerindo que o envolvimento de Moscovo ajudou a estabilizar o complexo ambiente geopolítico do Sul da Ásia.

Ambos os líderes concordaram em intensificar esforços para melhorar os laços económicos, apesar dos desafios colocados pelas crises globais e sanções.

As conversações sublinharam que embora o comércio bilateral ainda enfrente obstáculos, ambas as partes estão comprometidas em fortalecer os laços na energia, infra-estruturas, agricultura e transportes.

Sharif disse que a relação acrescentaria ao "progresso e prosperidade da região" e chamou a Putin um "líder dinâmico" cujo apoio foi central para os progressos recentes.

Putin reiterou o otimismo da Rússia sobre a resistência do Paquistão face às crises recentes.

Sublinhou a necessidade de passos concretos para expandir o comércio e expressou esperança de que as próximas reuniões de alto nível, incluindo a Cimeira dos Chefes de Governo da OCS em Novembro, proporcionassem novo impulso.

