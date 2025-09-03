O Primeiro-Ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e o Presidente russo, Vladimir Putin, comprometeram-se em fortalecer os laços entre os seus países em múltiplos sectores, tendo ambos os líderes reconhecido desafios e oportunidades na sua parceria em evolução.

Os dois encontraram-se em Pequim à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), uma reunião que juntou chefes de Estado regionais.

Putin disse que o comércio bilateral tinha diminuído recentemente e apelou para que ambas as partes analisassem as razões e tomassem medidas para impulsionar o comércio.

"Devemos investigar porque é que o volume comercial caiu e tomar medidas para remediar a situação", disse a Sharif, segundo os meios de comunicação russos.

O presidente russo apresentou condolências pelas cheias devastadoras que atingiram o Paquistão, acrescentando: "Oferecemos as nossas sentidas condolências a todo o povo paquistanês em meio a estas severas calamidades. Temos a certeza de que o Paquistão superará estes desafios sob a vossa liderança."

Sharif respondeu destacando progressos recentes, notando que as importações paquistanesas de crude russo no ano passado deram um impulso significativo ao comércio bilateral.

"Ambos os países estão a fazer esforços consideráveis para reforçar as relações bilaterais, particularmente no comércio", disse.

O líder paquistanês também sublinhou a importância de um corredor comercial que liga a Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão.

"Esta iniciativa impulsionará a conectividade regional e a prosperidade", acrescentou.

Ambos os líderes refletiram positivamente sobre o encontro do ano passado em Astana, que desencadeou uma série de intercâmbios e acordos de alto nível.

Sharif elogiou o "compromisso pessoal e interesse" de Putin em melhorar as relações, acrescentando que o Paquistão estava "ansioso por fortalecer ainda mais as relações bilaterais".

Desde então, delegações de ambos os países assinaram protocolos no sector de agricultura, ferro e aço, energia e transportes.

Em Julho, Moscovo e Islamabad também acordaram reviver e expandir as Siderurgias do Paquistão em Carachi, que foram originalmente construídas com apoio russo nos anos 1970.

Sharif aceitou o convite de Putin para visitar Moscovo, notando que tinham passado anos desde a sua última viagem à Rússia. "Estou ansioso por regressar para relembrar os meus anos formativos", disse a Putin.

Um exercício de equilíbrio no Sul da Ásia

Sharif sublinhou que o Paquistão respeitava os laços duradouros da Rússia com a Índia e queria construir a sua própria relação forte e complementar com Moscovo.