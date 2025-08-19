A instituição de caridade sediada nos EUA, HEAL Palestine, e outros grupos de direitos humanos criticaram a decisão do Departamento de Estado dos EUA de parar de emitir vistos de visitante para palestinianos de Gaza, dizendo que prejudicará crianças feridas que procuram tratamento médico com vistos americanos de curta duração.
O Departamento de Estado dos EUA disse no sábado que estava a suspender todos os vistos de visitante para palestinianos de Gaza, enquanto conduzia uma revisão "completa e minuciosa", depois de a teoria da conspiração de extrema-direita infundada pela Laura Loomer ter dito que refugiados palestinianos estavam a entrar nos EUA.
A HEAL Palestine disse que não existia programa de reinstalação de refugiados, como afirmado por Loomer, e que os esforços do grupo faziam parte de um programa de tratamento médico. Declarou também que donativos financiavam o programa e não usavam dinheiro do governo americano.
A instituição de caridade patrocinou e trouxe "crianças gravemente feridas para os EUA com vistos temporários para o tratamento médico essencial não disponível em casa", disse num comunicado.
"Após o seu tratamento estar concluído, as crianças e quaisquer membros da família acompanhantes regressam ao Médio Oriente."
Os EUA emitiram mais de 3.800 vistos de visitante B1/B2, que permitem aos estrangeiros procurar tratamento médico nos EUA, para os portadores de documentos de viagem da Autoridade Palestiniana até agora em 2025. Este número inclui 640 vistos emitidos em maio.
A Autoridade Palestiniana emite documentos de viagem a residentes da Cisjordânia e Gaza ocupadas por Israel.
O Departamento de Estado dos EUA disse que um pequeno número de vistos médico-humanitários temporários foram emitidos a pessoas de Gaza nos últimos dias, mas não forneceu um número.
Discurso islamofóbico
O Conselho de Relações Islâmico-Americanas (CAIR) e o Fundo de Socorro das Crianças Palestinianas condenaram a decisão de parar os vistos.
O CAIR condenou a medida e "Marco Rubio por aceitar diretrizes de Laura Loomer, e pedimos-lhe que esclareça se a sua alegação de que falaram diretamente é verdadeira."
"Ao ceder à pressão de Loomer e proibir crianças palestinianas feridas por armas americanas de procurar cuidados médicos especializados na América, o secretário Rubio efetivamente deu a uma fanática notoriamente desequilibrada e à sua multidão online poder de veto sobre a política do Departamento de Estado", disse o CAIR no seu comunicado.
Loomer disse ao New York Times que falou com o secretário de Estado Marco Rubio para alertar sobre o que chamou uma ameaça de "invasores islâmicos."
Rubio disse que o governo estava a avaliar o processo de conceder tais vistos após preocupações de alguns membros do Congresso sobre alegadas ligações ao extremismo. Disse que os seus gabinetes tinham apresentado evidências de tais ligações, mas não deu detalhes.
Israel matou mais de 62.000 palestinianos em Gaza, maioritariamente mulheres e crianças, desde o início da carnificina.
Cerca de 11.000 palestinianos receiam estar enterrados sob os escombros de casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa oficial da Palestina WAFA.
Especialistas, no entanto, argumentam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa rondar os 200.000.
Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra os palestinianos no enclave sitiado.