A instituição de caridade sediada nos EUA, HEAL Palestine, e outros grupos de direitos humanos criticaram a decisão do Departamento de Estado dos EUA de parar de emitir vistos de visitante para palestinianos de Gaza, dizendo que prejudicará crianças feridas que procuram tratamento médico com vistos americanos de curta duração.

O Departamento de Estado dos EUA disse no sábado que estava a suspender todos os vistos de visitante para palestinianos de Gaza, enquanto conduzia uma revisão "completa e minuciosa", depois de a teoria da conspiração de extrema-direita infundada pela Laura Loomer ter dito que refugiados palestinianos estavam a entrar nos EUA.

A HEAL Palestine disse que não existia programa de reinstalação de refugiados, como afirmado por Loomer, e que os esforços do grupo faziam parte de um programa de tratamento médico. Declarou também que donativos financiavam o programa e não usavam dinheiro do governo americano.

A instituição de caridade patrocinou e trouxe "crianças gravemente feridas para os EUA com vistos temporários para o tratamento médico essencial não disponível em casa", disse num comunicado.

"Após o seu tratamento estar concluído, as crianças e quaisquer membros da família acompanhantes regressam ao Médio Oriente."

Os EUA emitiram mais de 3.800 vistos de visitante B1/B2, que permitem aos estrangeiros procurar tratamento médico nos EUA, para os portadores de documentos de viagem da Autoridade Palestiniana até agora em 2025. Este número inclui 640 vistos emitidos em maio.

A Autoridade Palestiniana emite documentos de viagem a residentes da Cisjordânia e Gaza ocupadas por Israel.

O Departamento de Estado dos EUA disse que um pequeno número de vistos médico-humanitários temporários foram emitidos a pessoas de Gaza nos últimos dias, mas não forneceu um número.

Discurso islamofóbico

O Conselho de Relações Islâmico-Americanas (CAIR) e o Fundo de Socorro das Crianças Palestinianas condenaram a decisão de parar os vistos.