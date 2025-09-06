MUNDO
2 min de leitura
Trump assina ordem para renomear o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra”
A ordem autoriza o Secretário da Defesa Pete Hegseth e os funcionários subordinados a usar títulos secundários, como “Secretário de Guerra” e “Secretário Adjunto de Guerra”, em correspondência oficial e comunicações públicas.
Trump não pode mudar formalmente o nome sem legislação, que a sua administração solicitaria ao Congresso. / Reuters
6 de setembro de 2025

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra”, revertendo para um título que se manteve até depois da Segunda Guerra Mundial, quando as autoridades procuraram enfatizar o papel do Pentágono na prevenção de conflitos.

Trump assinou a ordem executiva numa cerimónia no Salão Oval na sexta-feira.

“Vencemos a Primeira Guerra Mundial, vencemos a Segunda Guerra Mundial. Vencemos tudo antes disso e entre elas, e então decidimos mudar o nome para Departamento de Defesa. Então, vamos para o Departamento de Guerra”, disse Trump aos jornalistas.

Esta foi a mais recente reformulação da marca das Forças Armadas dos EUA e incluiu a sua decisão de presidir um desfile militar extraordinário no centro de Washington, DC, e de restaurar os nomes originais das bases militares que foram alterados após os protestos pela justiça racial em 2020.

Ele também desafiou as normas convencionais sobre o destacamento doméstico das Forças Armadas, criando zonas militares ao longo da fronteira sul dos EUA com o México para ajudar na repressão à imigração, bem como destacando tropas em cidades como Los Angeles e Washington.

A ordem autorizaria o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, e os funcionários subordinados a usar títulos secundários, como “Secretário de Guerra” e “Secretário Adjunto de Guerra”, em correspondência oficial e comunicações públicas, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Recomendado

A medida instruiria Hegseth a recomendar ações legislativas e executivas necessárias para tornar a renomeação permanente.

As mudanças de nome de departamentos são raras e requerem aprovação do Congresso, mas os colegas republicanos de Trump detêm uma pequena maioria tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, e os líderes do partido no Congresso têm demonstrado pouca vontade de se opor a qualquer uma das iniciativas de Trump.

Dois senadores republicanos, Mike Lee, do Utah, e Rick Scott, da Flórida, e um membro republicano da Câmara, Greg Steube, da Flórida, apresentaram na sexta-feira uma legislação para efectuar a mudança.

O Departamento de Defesa dos EUA era chamado de Departamento de Guerra até 1949, quando o Congresso consolidou o Exército, a Marinha e a Força Aérea após a Segunda Guerra Mundial.

Mudar o nome novamente será caro e exigirá a actualização de placas e papéis timbrados usados não apenas por funcionários do Pentágono em Washington, DC, mas também por instalações militares em todo o mundo.

