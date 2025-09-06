O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa como “Departamento de Guerra”, revertendo para um título que se manteve até depois da Segunda Guerra Mundial, quando as autoridades procuraram enfatizar o papel do Pentágono na prevenção de conflitos.

Trump assinou a ordem executiva numa cerimónia no Salão Oval na sexta-feira.

“Vencemos a Primeira Guerra Mundial, vencemos a Segunda Guerra Mundial. Vencemos tudo antes disso e entre elas, e então decidimos mudar o nome para Departamento de Defesa. Então, vamos para o Departamento de Guerra”, disse Trump aos jornalistas.

Esta foi a mais recente reformulação da marca das Forças Armadas dos EUA e incluiu a sua decisão de presidir um desfile militar extraordinário no centro de Washington, DC, e de restaurar os nomes originais das bases militares que foram alterados após os protestos pela justiça racial em 2020.

Ele também desafiou as normas convencionais sobre o destacamento doméstico das Forças Armadas, criando zonas militares ao longo da fronteira sul dos EUA com o México para ajudar na repressão à imigração, bem como destacando tropas em cidades como Los Angeles e Washington.

A ordem autorizaria o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, e os funcionários subordinados a usar títulos secundários, como “Secretário de Guerra” e “Secretário Adjunto de Guerra”, em correspondência oficial e comunicações públicas, de acordo com um comunicado da Casa Branca.