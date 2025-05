Quase metade dos alemães apoiam a proibição do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), na sequência da sua designação como um grupo “extremista” pela agência de inteligência interna do país, de acordo com uma sondagem recente.

A sondagem, realizada pelo instituto de sondagens INSA para o semanário alemão Bild am Sonntag, revela que 48% dos inquiridos estão a favor da proibição do AfD.

O inquérito, que inquiriu 1.001 pessoas entre 2 e 3 de maio, revelou também que 37% são contra a proibição e 15% estão indecisos.

O inquérito revela ainda que 61% dos alemães consideram o AfD “um partido de extrema-direita”.

Para 79% dos inquiridos, a avaliação dos serviços secretos não alterou a perceção que tinham do partido.

Cerca de 10% afirmaram ter mudado a sua opinião sobre o partido após o aviso da agência de inteligência do país.

O Gabinete Federal para a Proteção da Constituição (BfV), a agência de informação interna da Alemanha, classificaram o AfD como um “grupo extremista comprovado” na sexta-feira, após uma investigação de três anos.

A investigação do BfV concluiu que o AfD segue uma agenda nacionalista e extremista de extrema-direita que mina a ordem constitucional democrática da Alemanha.

A agência sublinhou que o “entendimento predominante da AfD sobre as pessoas com base na etnia e na ascendência” é incompatível com os princípios democráticos da Alemanha.

O BfV também acusou o AfD de tentar excluir certos grupos populacionais, nomeadamente aqueles com origens migratórias de países muçulmanos, da participação igual na sociedade.

“Um golpe severo à democracia alemã”

O AfD, conhecido pela sua posição anti-imigração, foi inicialmente colocado sob observação preliminar em 2019. Posteriormente, foi classificado como um “potencial grupo extremista” em 2021, uma designação confirmada pelos tribunais alemães.

A recente decisão do BfV estende a classificação de “extremista comprovado”, anteriormente aplicada aos ramos regionais da AfD na Turíngia, Saxónia e Saxónia-Anhalt, a todo o partido. Esta nova designação permite uma maior vigilância do partido.

Alice Weidel e Tino Chrupalla, co-líderes da AfD, criticaram a decisão do BfV, qualificando-a como um “golpe severo à democracia alemã” e prometendo uma ação judicial.

“A AfD vai continuar a defender-se legalmente contra estas difamações que põem em risco a democracia do país”, afirmaram numa declaração conjunta.

A decisão do BfV coincide com a crescente preocupação com o extremismo da extrema-direita na Alemanha e com o aumento da popularidade do AfD.

Contra os muçulmanos e os imigrantes

Sondagens recentes mostram que o partido atingiu um apoio sem precedentes de 26%, posicionando-o como o principal partido da Alemanha.

O AfD construiu a sua base de apoio através de campanhas anti-migração e alimentando receios em relação aos muçulmanos e aos imigrantes.

O partido também aproveitou a crescente frustração e insatisfação com os partidos políticos tradicionais e as preocupações com o declínio económico.

No meio de um debate intensificado sobre a proibição do AfD, os partidos políticos estão a agir com cautela.

Na sexta-feira, o chanceler cessante da Alemanha, Olaf Scholz, pediu para não se apressar a proibir a AfD de extrema-direita, salientando que o Tribunal Constitucional mantém normas rigorosas para os casos de proibição de partidos.

O chanceler sublinhou que qualquer petição terá de ser cuidadosamente preparada, tendo em conta as decisões anteriores do tribunal em matérias semelhantes.

No passado, várias tentativas de proibir partidos de extrema-direita na Alemanha falharam devido a controvérsias jurídicas, provas insuficientes ou erros na preparação do processo.

Em 2003, o Tribunal Constitucional Federal rejeitou um pedido de proibição do partido de extrema-direita NPD, pelo facto de vários funcionários do partido, chamados a depor como testemunhas, terem sido considerados informadores da agência de inteligência nacional.

Uma segunda tentativa de proibir o NPD falhou em 2017, quando os juízes federais determinaram que o partido não tinha capacidade para implementar a sua agenda anti-constitucional e anti-democrática.