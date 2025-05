A Exposição Mundial foi inaugurada na cidade japonesa de Osaka, dando início a uma exposição de seis meses, que reunirá 158 países, incluindo os arquirrivais China e EUA, informou a Kyodo News no domingo.

A exposição, que deverá ser visitada por 28,2 milhões de pessoas, visa projectar uma sociedade futura sustentável, com os organizadores a esperar um efeito económico de 20 mil milhões de dólares para a economia nacional.

Masakazu Tokura, Presidente da Associação Japonesa para a Exposição Mundial de 2025, declarou aberta a exposição, que se prolongará até 13 de outubro em Yumeshima, uma ilha artificial na baía de Osaka.

As principais exposições são rodeadas pelo “Grand Ring”, que tem uma circunferência de dois quilómetros e é reconhecido pelo Guinness World Records como a maior estrutura arquitetónica de madeira do mundo.

O seu criador, Sou Fujimoto, disse à AFP que a exposição é uma “oportunidade preciosa onde tantas culturas e países diferentes se reúnem num só lugar para criar diversidade e unidade”.

As principais exposições no pavilhão do Japão incluem uma “rocha de Marte” descoberta por uma equipa de investigação japonesa na Antárctida em 2000, enquanto o pavilhão temático da saúde do município e do governo de Osaka apresenta folhas de músculo cardíaco feitas a partir de células iPS.

Outra grande atração serão os 42 pavilhões “Tipo A” dos países expositores, incluindo os EUA e a China.

Segundo a AFP, a exposição também apresentou um coração artificial a bater, criado a partir de células estaminais, e bonecos da Hello Kitty em forma de algas.

A cerimónia de abertura, com danças, cânticos e um espetáculo de luzes, realizou-se no sábado e contou com a presença de 1.300 pessoas, incluindo o Imperador Naruhito, a Imperatriz Masako e o Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba.

Sociedade dividida

O Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba afirmou que o evento ajudaria a criar um sentimento de unidade numa “sociedade dividida”. “Através da Expo, gostaríamos de restaurar o sentido de unidade no mundo mais uma vez”, disse Ishiba aos jornalistas.

Mas com os conflitos em curso e as tarifas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a causar turbulência económica, isso pode ser optimista.

"Não está à venda", lê-se numa placa amarela e azul sobre o stand da Ucrânia, ecoando comentários desafiantes do líder Volodymyr Zelensky sobre a guerra com a Rússia, que não estará presente na Expo 2025.

“Queremos que o mundo saiba mais sobre a nossa capacidade de resistência. Somos nós que criamos, não somos nós que destruímos”, disse à AFP Tatiana Berezhna, vice-ministra da economia da Ucrânia.

“Viemos com uma mensagem de paz”, afirmou à AFP Yahel Vilan, responsável pelo pavilhão igualmente compacto de Israel – há também um pavilhão palestiniano - que ostenta uma pedra do Muro das Lamentações de Jerusalém.

O edifício dos EUA tem como tema “América, a Bela”, mas não menciona as políticas comerciais de Trump. Em vez disso, o foco está nas paisagens do país, na tecnologia de IA e no espaço, incluindo um lançamento de foguete simulado, onde os lançadores de gelo seco parecem explodir acima das cabeças dos visitantes.

O pavilhão chinês próximo, que evoca um pergaminho de caligrafia, centra-se na tecnologia verde e nas amostras lunares trazidas pelas sondas Chang'e-5 e Chang'e-6.

Máquina de lavar roupa humana

Depois de desfrutar da vista e da brisa do mar no topo da "passarela" do Grand Ring, os visitantes famintos podem parar na maior passadeira de sushi do mundo ou conhecer a mascote de muitos olhos da Expo 2025, Myaku-Myaku.

Entre as exposições mais bizarras estão 32 esculturas da Hello Kitty vestidas como diferentes tipos de algas — para simbolizar as muitas utilizações da planta — e uma "máquina de lavar roupa humana" que mostra imagens baseadas no ritmo cardíaco do banhista.

Também foram feitas demonstrações de veículos voadores semelhantes a drones e de um pequeno coração artificial feito de células estaminais pluripotentes induzidas (iPS), apresentado em público pela primeira vez. “Tem uma pulsação real”, disse à AFP Byron Russel, do Pasona Group, que organiza a exposição.

Os temas da sustentabilidade estão presentes em toda a Expo, incluindo no pavilhão da Suíça, que tem como objectivo ter a menor pegada ecológica. Mas as exposições têm sido criticadas pelo seu carácter temporário e, depois de outubro, a ilha artificial de Osaka será desmantelada para dar lugar a um resort com casino.

De acordo com os meios de comunicação japoneses, apenas 12,5 por cento do Grande Ring será reutilizado.

Venda lenta de bilhetes

A Expo é também conhecida como Feira Mundial e o fenómeno que levou a Torre Eiffel a Paris começou com a exposição do Palácio de Cristal de Londres, em 1851, e realiza-se de cinco em cinco anos.

A edição de 2020, no Dubai, foi adiada devido à pandemia de Covid-19, pelo que os organizadores da Expo de Osaka afirmam que esta irá “restaurar as tão necessárias ligações” e “proporcionar a oportunidade de criar um amanhã melhor”.

A última vez que Osaka acolheu a Expo foi em 1970, quando o Japão estava em plena expansão e a sua tecnologia era invejada em todo o mundo. Atraiu 64 milhões de pessoas, um recorde até Xangai em 2010. Mas 55 anos depois, o Japão não é tão inovador e as sondagens de opinião mostram um baixo nível de entusiasmo do público em relação à Expo, especialmente depois de esta ter ultrapassado o orçamento em 27%.

Até à data, foram vendidos 8,7 milhões de bilhetes antecipados, ou seja, menos do que o objectivo de pré-venda de 14 milhões. O Japão está também a viver um boom turístico sem precedentes, o que significa que os alojamentos em Osaka - perto do centro de interesse de Quioto - estão muitas vezes completamente cheios e os preços são elevadíssimos. Mas os primeiros visitantes do recinto manifestaram o seu entusiasmo.

A residente Emiko Sakamoto, que também visitou a última Expo da região há mais de cinco décadas, estava determinada a voltar ao local várias vezes para ver todos os pavilhões. “Acho que a Expo tem significado nesta época caótica”, disse. “As pessoas pensarão em paz depois de visitarem o local.”