Khan Younis, Gaza - Numa tenda improvisada montada no interior de uma escola da UNRWA, perto de Khan Younis, Wurood Asfour, uma mãe palestiniana de 26 anos, tenta recriar uma espécie de lar.

A escola, inicialmente transformada em abrigo durante o implacável cerco de 15 meses imposto por Israel, viu os seus números diminuírem durante as tréguas de 42 dias entre Israel e o Hamas. Agora, que os militares israelitas ordenam a deslocação forçada dos palestinianos, o abrigo volta a encher, acolhendo famílias aterrorizadas do leste de Khan Younis e do norte de Beit Hanoun.

O seu marido, Ahmed, monta rapidamente a tenda usada, recuperada da última deslocação em Abasan, em que os ataques israelitas demoliram a sua casa. Depois, parte imediatamente, juntando-se a multidões desesperadas à procura de comida e água, enquanto Asfour varre o chão de terra batida da tenda, arrumando cuidadosamente os poucos objectos que lhe restam.

As lágrimas toldam-lhe a visão enquanto se debate com mais uma deslocação - a oitava desde dezembro de 2023. A frágil paz estabelecida pelo cessar-fogo de janeiro permitiu que a sua família tivesse esperança por um breve período. Mas o recomeço dos bombardeamentos israelitas destruiu essa ilusão.

“Queria dar alguma alegria aos meus filhos no Eid - talvez comprar-lhes roupas novas ou doces”, diz ela, segurando as duas filhas mais novas, Sana, de três anos, e Amira, de dois. “Mas Israel também nos tirou isso, juntamente com a nossa casa e a nossa sensação de segurança”.

Os seus três filhos - Adam (8 anos), Abdullah (7 anos) e Hassan (6 anos) - estão com o pai, em longas filas em padarias e estações de água. “Em vez de brincarem e festejarem o Eid como as crianças de todo o mundo, as minhas crianças vão estar em filas para comprar comida e água”, diz com amargura. “Fomos privados de todos as festividades, até do Ramadão. Pensávamos que a guerra estava a acabar, mas agora tudo o que podemos fazer é lutar para manter os nossos filhos vivos.”

As conversações entre o Hamas e Israel para entrar numa segunda fase do cessar-fogo estagnaram no início deste mês, com Israel a exigir o regresso incondicional dos reféns detidos desde outubro de 2023. São os habitantes de Gaza que suportam o custo brutal da intensificação dos bombardeamentos.

A guerra recomeça e os civis sofrem

Os aviões de guerra e a artilharia israelitas têm bombardeado implacavelmente Gaza desde que o cessar-fogo foi quebrado na madrugada de terça-feira. Mais de 450 palestinianos foram mortos, incluindo pelo menos 73 crianças e mulheres, de acordo com as autoridades sanitárias locais. Centenas de outros ficaram feridos.

A ofensiva tem esmagado a vida quotidiana. Os mercados e as lojas, reabertos provisoriamente durante o cessar-fogo, estão abandonados. Qualquer promessa de normalidade desapareceu em fumo e escombros.

Perto dali, Amal Ahmed, de 52 anos, conforta o neto Mohammed, sentado em cima de uma pilha de pertences recuperados da sua casa bombardeada. A sua família está dispersa, à procura de segurança, mas mantêm-se perto do seu bairro em ruínas no leste de Khan Younis. “Pensámos que podíamos começar a reconstruir as nossas vidas”, diz ela. “Até nos preparámos para fazer biscoitos para o Eid, só para nos sentirmos normais outra vez. Mas a guerra de Israel destruiu essa esperança.”

Os seus seis filhos e sete netos estão dispersos. O seu filho Mohammed, de luto pela perda de um filho morto num ataque aéreo israelita há meses, teme agora pelo futuro incerto da sua mulher grávida. Os filhos mais novos de Amal - Nesma (22), Mahmoud (19) e Moataz (15) - permanecem ao seu lado, com um destino precário.

“Até o meu marido, que está desempregado, pediu dinheiro emprestado para comprar alguma coisinha pequena para os miúdos antes do Eid”, conta. “Agora, a nossa prioridade é, mais uma vez, sobreviver a este genocídio”.

Abana a cabeça com raiva. “Será que estamos destinados a viver num sofrimento sem fim? Os nossos filhos não merecem alegria como os outros no mundo muçulmano? Israel quer-nos mortos ou exilados”.

Colapso económico, crise humanitária

A guerra devastou a já frágil economia de Gaza. Os comerciantes que se tinham abastecido para o Eid vêem agora as suas lojas vazias. Os preços dos alimentos, que baixaram nas últimas semanas, não se multiplicaram e os abastecimentos voltaram a escassear.

Na movimentada rua Jala, em Khan Younis, onde outrora se enchiam de compradores a visitar as lojas de roupa, o cenário é irreconhecível. Nasar al-Masri, um comerciante de 32 anos, está na sua loja, que estava cheia de clientes há apenas dois dias. Agora, as prateleiras de roupa nova permanecem intocadas.

“As pessoas deixaram de fazer compras quando os ataques aéreos recomeçaram”, diz ele. “Sabem que as coisas só vão piorar.”

Israel intensificou o seu bloqueio mesmo antes de retomar os ataques, selando as fronteiras de Gaza e bloqueando os fornecimentos essenciais desde 2 de março. A escassez de farinha fechou as padarias; os hospitais mal funcionam, a sobrevivência diária tornou-se uma luta desesperada.

O Dr. Muwaffaq al-Kafarna, professor de ciências políticas em Gaza, alerta para o facto de a ofensiva poder prolongar-se por semanas, podendo evoluir para uma fase ainda mais mortífera.

“O objetivo de Israel é tornar Gaza num lugar impossível de viver”, afirma. “Esta guerra não tem apenas a ver com o Hamas - tem a ver com quebrar a resistência dos palestinianos, empurrando os civis para o desespero e forçando-os a considerar a possibilidade de partir.”

Há muito que se teme a possibilidade de deslocações em massa. “A limpeza étnica sempre fez parte da estratégia colonial de Israel”, argumenta. “Seja através da expulsão direta ou tornando a vida insuportável, o objetivo é apagar a presença palestiniana.”

Embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, tenha retirado um plano anterior de deslocar à força toda a população de Gaza, a escalada contínua da violência é vista pelos habitantes de Gaza como nada mais do que alcançar esse mesmo objetivo.

“Israel está a recusar qualquer acordo que garanta o fim desta guerra ou a sua retirada de Gaza”, acrescenta al-Kafarna. “Em vez disso, está a usar uma força esmagadora para pôr os palestinianos de joelhos.”

Para famílias deslocadas como as de Asfour e Ahmed, os debates políticos são abstracções distantes. A sua batalha diária é a sobrevivência, as suas orações são a solução para um sofrimento incessante.

“Não sabemos quando é que isto vai acabar”, diz Asfour, abraçando as filhas com força. “Mas o que sabemos é que Gaza está a sangrar e o mundo continua a assistir em silêncio.”

Este artigo foi publicado em colaboração com o Egab.