O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Downing Street na terça-feira, após a reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia (UDCG) em Londres.

De acordo com Downing Street, os líderes também discutiram a situação em Doha, com Starmer a condenar o recente ataque israelita e a salientar a importância de evitar uma nova escalada na região.

Em relação à Ucrânia, os dois líderes analisaram a situação na linha da frente e enfatizaram a necessidade de fornecer a Kiev as capacidades militares necessárias.

Rutte informou Starmer sobre as discussões no UDCG no início do dia, onde os aliados reafirmaram os esforços para intensificar o apoio, incluindo através da Coligação dos Dispostos. Ambos os líderes saudaram a integração das contribuições dos EUA no plano da coligação.