O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em Downing Street na terça-feira, após a reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia (UDCG) em Londres.
De acordo com Downing Street, os líderes também discutiram a situação em Doha, com Starmer a condenar o recente ataque israelita e a salientar a importância de evitar uma nova escalada na região.
Em relação à Ucrânia, os dois líderes analisaram a situação na linha da frente e enfatizaram a necessidade de fornecer a Kiev as capacidades militares necessárias.
Rutte informou Starmer sobre as discussões no UDCG no início do dia, onde os aliados reafirmaram os esforços para intensificar o apoio, incluindo através da Coligação dos Dispostos. Ambos os líderes saudaram a integração das contribuições dos EUA no plano da coligação.
Eles também concordaram com a necessidade de aumentar a pressão sobre a Rússia, incluindo através de sanções, para pressionar o Presidente Vladimir Putin a se envolver em negociações de paz significativas.
No início do dia, Rutte também realizou reuniões separadas com o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, a secretária dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, o Ministro da Defesa da Ucrânia, Denys Shmyhal, e o Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, de acordo com a NATO.
Rutte elogiou o compromisso do Reino Unido em aumentar os gastos com defesa e seu papel de liderança, ao lado da França, no avanço das garantias de segurança para a Ucrânia.