O Catar partilhou uma proposta de acordo de paz com a República Democrática do Congo e com o grupo rebelde M23 como parte do processo de paz a decorrer em Doha, informaram os media congoleses no domingo, citando um oficial catariano.
“Embora o cronograma estabelecido na Declaração de Princípios de Doha para a assinatura do acordo não tenha sido cumprido, ambas as partes responderam positivamente ao facilitador e expressaram a sua disposição em continuar as negociações”, disse um oficial catariano envolvido nos esforços de mediação ao site de notícias Actualite.cd.
O representante catariano expressou esperança de que os desafios no terreno possam ser “rapidamente” resolvidos por meio do diálogo e do “compromisso sincero” de ambas as partes.
O governo congolês e os rebeldes do M23 assinaram uma declaração de princípios em 19 de julho em Doha, Catar, após o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos entre o Congo e o Ruanda em Washington, DC, em 27 de junho.
A declaração, assinada por representantes do governo congolês e de uma coligação de grupos rebeldes que incluía o M23, comprometeu ambas as partes a um cessar-fogo permanente.
Amnistia “caso a caso”
O grupo rebelde, que está no centro do conflito no leste do Congo, controla um território significativo, incluindo as capitais provinciais de Goma e Bukavu, que foram tomadas no início deste ano.
A Declaração de Doha pediu que ambas as partes facilitassem a libertação de prisioneiros, mas o governo congolês terá rejeitado a exigência do M23 para a libertação imediata de mais de 700 prisioneiros, insistindo numa amnistia “caso a caso”, enquanto o M23 exigiu que todos os seus prisioneiros fossem transferidos para Goma antes que novas negociações pudessem começar.
A declaração estabeleceu o dia 8 de agosto como prazo para o início das negociações diretas sobre um acordo de paz após a implementação das “medidas de construção de confiança” acordadas, com o dia 18 de agosto definido como a data-alvo para alcançar um consenso e assinar um acordo de paz final. No entanto, as partes não cumpriram o prazo porque não compareceram às negociações em 8 de agosto.