O Catar partilhou uma proposta de acordo de paz com a República Democrática do Congo e com o grupo rebelde M23 como parte do processo de paz a decorrer em Doha, informaram os media congoleses no domingo, citando um oficial catariano.

“Embora o cronograma estabelecido na Declaração de Princípios de Doha para a assinatura do acordo não tenha sido cumprido, ambas as partes responderam positivamente ao facilitador e expressaram a sua disposição em continuar as negociações”, disse um oficial catariano envolvido nos esforços de mediação ao site de notícias Actualite.cd.

O representante catariano expressou esperança de que os desafios no terreno possam ser “rapidamente” resolvidos por meio do diálogo e do “compromisso sincero” de ambas as partes.

O governo congolês e os rebeldes do M23 assinaram uma declaração de princípios em 19 de julho em Doha, Catar, após o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos entre o Congo e o Ruanda em Washington, DC, em 27 de junho.

A declaração, assinada por representantes do governo congolês e de uma coligação de grupos rebeldes que incluía o M23, comprometeu ambas as partes a um cessar-fogo permanente.