ÁFRICA
2 min de leitura
Catar entrega proposta de acordo de paz à República Democrática do Congo e rebeldes do M23
"Ambas as partes responderam positivamente ao facilitador e expressaram a sua vontade para continuar as negociações", disse um representante do Catar.
Catar entrega proposta de acordo de paz à República Democrática do Congo e rebeldes do M23
A declaração, assinada por representantes do governo congolês e uma coligação de grupos rebeldes que incluía o M23. / AA
18 de agosto de 2025

O Catar partilhou uma proposta de acordo de paz com a República Democrática do Congo e com o grupo rebelde M23 como parte do processo de paz a decorrer em Doha, informaram os media congoleses no domingo, citando um oficial catariano.

“Embora o cronograma estabelecido na Declaração de Princípios de Doha para a assinatura do acordo não tenha sido cumprido, ambas as partes responderam positivamente ao facilitador e expressaram a sua disposição em continuar as negociações”, disse um oficial catariano envolvido nos esforços de mediação ao site de notícias Actualite.cd.

O representante catariano expressou esperança de que os desafios no terreno possam ser “rapidamente” resolvidos por meio do diálogo e do “compromisso sincero” de ambas as partes.

O governo congolês e os rebeldes do M23 assinaram uma declaração de princípios em 19 de julho em Doha, Catar, após o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos entre o Congo e o Ruanda em Washington, DC, em 27 de junho.

A declaração, assinada por representantes do governo congolês e de uma coligação de grupos rebeldes que incluía o M23, comprometeu ambas as partes a um cessar-fogo permanente.

Recomendado

Amnistia “caso a caso”

O grupo rebelde, que está no centro do conflito no leste do Congo, controla um território significativo, incluindo as capitais provinciais de Goma e Bukavu, que foram tomadas no início deste ano.

A Declaração de Doha pediu que ambas as partes facilitassem a libertação de prisioneiros, mas o governo congolês terá rejeitado a exigência do M23 para a libertação imediata de mais de 700 prisioneiros, insistindo numa amnistia “caso a caso”, enquanto o M23 exigiu que todos os seus prisioneiros fossem transferidos para Goma antes que novas negociações pudessem começar.

A declaração estabeleceu o dia 8 de agosto como prazo para o início das negociações diretas sobre um acordo de paz após a implementação das “medidas de construção de confiança” acordadas, com o dia 18 de agosto definido como a data-alvo para alcançar um consenso e assinar um acordo de paz final. No entanto, as partes não cumpriram o prazo porque não compareceram às negociações em 8 de agosto.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us