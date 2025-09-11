O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse na terça-feira que manteve conversações com o seu homólogo húngaro, Peter Szijjarto, sobre os ataques da Rússia à Ucrânia, as relações bilaterais e o caminho de Kiev rumo à adesão à UE.
“Durante a nossa conversa, informei Peter Szijjarto sobre a escalada do terror por parte da Rússia e reiterei o compromisso da Ucrânia com os esforços de paz. Precisamos do apoio consolidado da comunidade internacional para aumentar a pressão sobre a Rússia e avançar no processo de paz”, afirmou Sybiha no Telegram.
Observou que as discussões abrangeram a próxima visita do vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Taras Kachka, a Budapeste e consultas sobre os direitos da minoria nacional húngara.
“A Ucrânia está pronta para trabalhar em todas as questões bilaterais de forma mutuamente respeitosa”, acrescentou.
Sybiha salientou a necessidade de abrir grupos de negociação nas conversações de adesão da Ucrânia à UE “o mais rápido possível” e apelou a todos os Estados-Membros da UE para que apoiassem esta medida.
Congratulou-se também com o acordo de fornecimento de gás de 10 anos da Hungria com a Shell, descrevendo-o como “um passo importante para reforçar a segurança energética da nossa região e de toda a Europa”.
“A segurança da Ucrânia e da Europa é indivisível e reforçá-la é do nosso interesse comum. A cooperação pragmática e mutuamente benéfica entre as nossas duas nações é fundamental, e propomos à parte húngara que trabalhe nisso de forma construtiva”, afirmou.
As conversações tiveram lugar após os repetidos ataques da Ucrânia ao oleoduto Druzhba — o mais recente no fim de semana.
A Ucrânia atacou o oleoduto Druzhba na região russa de Bryansk, causando “danos extensos por incêndio”, afirmou o comandante das suas forças de drones, Robert Brovdi, no aplicativo de mensagens Telegram no domingo.
O oleoduto de trânsito transporta petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia, que continuam a comprar energia da Rússia, mesmo depois de outros países da União Europeia terem cortado relações após a ofensiva contra a Ucrânia em 2022.