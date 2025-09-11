EUROPA
2 min de leitura
Ucrânia apela à Hungria sobre adesão à UE enquanto ataques russos continuam
Kiev insta Budapeste a desempenhar um papel construtivo e destaca a segurança energética e a cooperação regional.
Ucrânia apela à Hungria sobre adesão à UE enquanto ataques russos continuam
Sybiha enfatizou a necessidade de abrir grupos de negociação nas conversas de adesão da Ucrânia à UE. / AA
há 10 horas

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse na terça-feira que manteve conversações com o seu homólogo húngaro, Peter Szijjarto, sobre os ataques da Rússia à Ucrânia, as relações bilaterais e o caminho de Kiev rumo à adesão à UE.

“Durante a nossa conversa, informei Peter Szijjarto sobre a escalada do terror por parte da Rússia e reiterei o compromisso da Ucrânia com os esforços de paz. Precisamos do apoio consolidado da comunidade internacional para aumentar a pressão sobre a Rússia e avançar no processo de paz”, afirmou Sybiha no Telegram.

Observou que as discussões abrangeram a próxima visita do vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Taras Kachka, a Budapeste e consultas sobre os direitos da minoria nacional húngara.

“A Ucrânia está pronta para trabalhar em todas as questões bilaterais de forma mutuamente respeitosa”, acrescentou.

Sybiha salientou a necessidade de abrir grupos de negociação nas conversações de adesão da Ucrânia à UE “o mais rápido possível” e apelou a todos os Estados-Membros da UE para que apoiassem esta medida.

Congratulou-se também com o acordo de fornecimento de gás de 10 anos da Hungria com a Shell, descrevendo-o como “um passo importante para reforçar a segurança energética da nossa região e de toda a Europa”.

Recomendado

“A segurança da Ucrânia e da Europa é indivisível e reforçá-la é do nosso interesse comum. A cooperação pragmática e mutuamente benéfica entre as nossas duas nações é fundamental, e propomos à parte húngara que trabalhe nisso de forma construtiva”, afirmou.

As conversações tiveram lugar após os repetidos ataques da Ucrânia ao oleoduto Druzhba — o mais recente no fim de semana.

A Ucrânia atacou o oleoduto Druzhba na região russa de Bryansk, causando “danos extensos por incêndio”, afirmou o comandante das suas forças de drones, Robert Brovdi, no aplicativo de mensagens Telegram no domingo.

O oleoduto de trânsito transporta petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia, que continuam a comprar energia da Rússia, mesmo depois de outros países da União Europeia terem cortado relações após a ofensiva contra a Ucrânia em 2022.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us