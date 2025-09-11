O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse na terça-feira que manteve conversações com o seu homólogo húngaro, Peter Szijjarto, sobre os ataques da Rússia à Ucrânia, as relações bilaterais e o caminho de Kiev rumo à adesão à UE.

“Durante a nossa conversa, informei Peter Szijjarto sobre a escalada do terror por parte da Rússia e reiterei o compromisso da Ucrânia com os esforços de paz. Precisamos do apoio consolidado da comunidade internacional para aumentar a pressão sobre a Rússia e avançar no processo de paz”, afirmou Sybiha no Telegram.

Observou que as discussões abrangeram a próxima visita do vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Taras Kachka, a Budapeste e consultas sobre os direitos da minoria nacional húngara.

“A Ucrânia está pronta para trabalhar em todas as questões bilaterais de forma mutuamente respeitosa”, acrescentou.

Sybiha salientou a necessidade de abrir grupos de negociação nas conversações de adesão da Ucrânia à UE “o mais rápido possível” e apelou a todos os Estados-Membros da UE para que apoiassem esta medida.

Congratulou-se também com o acordo de fornecimento de gás de 10 anos da Hungria com a Shell, descrevendo-o como “um passo importante para reforçar a segurança energética da nossa região e de toda a Europa”.