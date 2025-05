As organizações de notícias e os editores enfrentam uma escolha difícil - ou fazem parcerias com empresas de IA ou arriscam-se a que os seus conteúdos sejam adquiridos por empresas de IA por outros meios.

A News Corp, a empresa multinacional de meios de comunicação social da família Murdoch, é a última a celebrar um acordo com a OpenAI, permitindo que esta empresa mostre conteúdos noticiosos em resposta a perguntas colocadas pelos utilizadores no ChatGPT.

O acordo permite que o ChatGPT e outras ferramentas de IA, como o Sora, um modelo de IA capaz de criar vídeos realistas e criativos com instruções de texto, forneçam acesso a conteúdos actualizados e arquivados das principais publicações da News Corp.

Quais são as implicações da partilha do jornalismo com as empresas de IA e os gigantes da tecnologia para o futuro das notícias?

Sobre a recente parceria da OpenAI, o Professor de Comunicação Digital e Cultura da Universidade de Sidney e laureado do Conselho de Pesquisa da Austrália (ARC), Terry Flew, afirmou em entrevista à TRT World: 'Este acordo garante que a News Corp obtenha receita utilizando o seu conteúdo para treinar modelos de IA, mas o valor pago pela OpenAI no âmbito deste acordo não é tão alto quando comparado ao valor dos dados.

“Para empresas como a OpenAI e a Google, o problema de aceder a dados legalmente confiáveis e a necessidade de um modelo de negócios mais desenvolvido tornam-se questões prioritárias”.

Nenhuma das empresas divulgou pormenores financeiros do mais recente acordo da OpenAI, mas de acordo com o Wall Street Journal, que é propriedade da News Corp, o acordo poderá exceder 250 milhões de dólares ao longo de cinco anos e poderá incluir uma compensação em dinheiro e empréstimos pela utilização de tecnologia de IA.



A News Corp também é proprietária do MarketWatch e do New York Post nos EUA; do The Daily Telegraph, news.com.au e do The Australian na Austrália; e do The Sun, The Sunday Times e The Times no Reino Unido.



O acordo plurianual anunciado na semana passada segue-se ao acordo de 29 de abril da empresa de IA com o Financial Times, com sede em Londres, para licenciar conteúdos para o desenvolvimento da aprendizagem da IA. Outros editores, como a empresa-mãe da Axel Springer, o Politico, a Associated Press, a espanhola Prisa Media e o francês Le Monde, também concluíram acordos semelhantes.



“As notícias são como ouro puro para uma empresa de IA”, disse Jonathan Soma, professor de jornalismo de dados na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, à TRT World. “É escrito por humanos, é mais recente do que o limite de conhecimento dos seus chatbots e é o que muitos dos seus utilizadores querem saber. Se as organizações noticiosas vão vender os direitos de uma substância tão preciosa, deviam estar a fixar preços muito elevados”.

Soma não acredita que a IA vá substituir o jornalismo; em vez disso, será “um parasita que se colará ao jornalismo”

“Sem jornalistas, os chatbots não têm nada para escrever, nada para publicar e nada para responder sobre os acontecimentos actuais”, diz Soma.



“A questão é saber se estas parcerias vão proporcionar às organizações noticiosas receitas que estejam alinhadas com o esforço necessário para produzir jornalismo original. Não me parece que a News Corp e outras organizações noticiosas saibam quanto vale o seu conteúdo, e não me parece que a OpenAI queira pagar o valor real desse conteúdo”, afirma.



Várias empresas, como o New York Times e o Chicago Tribune, intentaram ações judiciais contra a OpenAI e a Microsoft por utilizarem os seus artigos para treino de IA.



Ferramentas de IA como o ChatGPT, o Copilot da Microsoft e o Gemini da Google analisam grandes quantidades de texto da Internet utilizando modelos de linguagem de grande escala (LLM) e prevêem a palavra seguinte numa frase, o que lhes dá a capacidade de imitar a fala e a escrita humanas.

Marius Dragomir, Diretor do Media and Journalism Research Center, um grupo de reflexão independente sobre investigação e política dos meios de comunicação social, salienta a importância da regulamentação para os editores que cooperam com empresas de IA. Embora essas parcerias possam trazer benefícios comerciais, nem todos os conteúdos cumprem elevados padrões de qualidade e exatidão.



Dragomir disse à TRT World que existem desigualdades significativas que definem o sector da comunicação social, o que pode levar a uma divulgação de notícias mais tendenciosa em alguns mercados da comunicação social que “servem os interesses dos seus proprietários”. Alguns têm grande poder, enquanto outros são controlados pela propaganda e desinformação difundidas pelos meios de comunicação social apoiados pelo governo, afirma.



“No caso da News Corp, alguns meios de comunicação são conhecidos pelos seus conteúdos de baixo nível, que nem sempre são precisos, por isso surgem as seguintes perguntas: 'Este conteúdo é adequado para ser apresentado como respostas 'corretas' para qualquer tipo de pergunta que as pessoas façam à IA?”, pergunta Dragomir.

De acordo com Soma, Professor da Columbia Journalism School, os chatbots também são propensos a alucinações e a editorializar.



“É fácil para uma IA pegar num artigo e fazer um resumo completamente errado - veja o recente desastre com os resultados de pesquisa gerados pelo Google. Estes resultados de IA podem ser um ambiente que não consegue apreender a realidade e pode produzir desinformação”, afirma.

Pete Pachal, fundador da Media CoPilot, diz que a parceria entre a OpenAI e a News Corp parece ser “um ponto de viragem”.



“Quando o New York Times processou a OpenAI por infração de direitos de autor em dezembro, o futuro das notícias era incerto”, diz Pachal, ‘mas à luz dos acordos com as principais editoras como a AP e a Axel Springer e, mais recentemente, com a News Corp, penso que os acordos de conteúdos serão a norma no futuro’.



“O New York Times encontrou alguns pequenos aliados no seu caso, mas não muitos. Mas uma decisão a favor do Times poderia mudar todo o panorama”, afirmou.



“Estrategicamente, estes acordos fazem sentido porque os editores obterão as receitas de que necessitam a curto prazo, mas a longo prazo, pode ser um erro porque as empresas de IA estão a ser autorizadas a 'deter a relação com o cliente para os resumos de IA'”, disse ele.



De acordo com Pachal, a Google é “um grande ator na urgência desta questão”. Os editores perderão tráfego à medida que os resumos gerados por IA da empresa tecnológica se tornarem a norma no topo do motor de busca, diz ele.



“Não haverá acordos com a Google sobre conteúdos”, explica Pachal, ‘porque a Google, com ou sem razão, vê simplesmente os resumos de IA como uma extensão do trabalho de pesquisa na Web que tem vindo a efetuar há décadas”.

“A maior consequência dos acordos com a OpenAI é que os editores serão incentivados a apoiar a OpenAI numa batalha sobre o futuro da pesquisa com IA. Porque, se a Google ganhar, todo esse dinheiro vai secar rapidamente”, afirma.



Se os utilizadores comuns começarem a confiar mais nos chatbots das grandes tecnologias que respondem diretamente às perguntas humanas, do que nos jornalistas humanos e nas empresas de comunicação social, isso poderá suscitar preocupações quanto ao futuro das notícias.



Alfred Hermida, da escola de Jornalismo da Universidade da Colúmbia Britânica, diz que os sites de notícias podem perder visitantes casuais que querem actualizações rápidas de notícias, o que pode levar a uma perda de tráfego a longo prazo.



“São uma fonte valiosa de receitas para os editores de notícias, mas a longo prazo podem ser prejudiciais, porque os sistemas de IA podem ser treinados com conteúdos jornalísticos”, disse Hermida, acrescentando que os acordos com a News Corp são importantes para a OpenAI porque fornecem à empresa de IA uma fonte constante de material de formação.



“O que não é claro é o que acontecerá aos meios de comunicação social se sistemas como o ChatGPT aprenderem a produzir reportagens suficientemente boas.”



A parceria poderia expandir a audiência da News Corp para incluir pessoas que normalmente não navegam nos noticiários. Mas Hermida diz que não é claro se isso irá aumentar o número de leitores das marcas.

“A evidência das redes sociais mostra que as pessoas que procuram fontes de notícias não desenvolvem lealdade às marcas quando estas são identificadas como intermediárias, como o Facebook, por exemplo”, diz Hermida, descrevendo os acordos entre organizações noticiosas e empresas de IA como uma ‘faca de dois gumes’.



“O risco é que os editores de notícias se tornem dependentes das empresas de IA, tal como o Facebook”, diz Hermida.



A qualidade destes resumos e a experiência geral do utilizador nas consultas de notícias geradas por IA determinarão se estas se tornarão a principal fonte de informação para as pessoas.



Erik Borra, da Universidade de Amesterdão, observa que os utilizadores têm de estar preparados para uma transformação na forma como acedem e consomem os conteúdos noticiosos.



“Os utilizadores provavelmente não clicarão nas páginas dos editores. Para os editores, isto tornará mais difícil 'seguir o rasto' das notícias que são populares e deixarão de poder colocar anúncios (normalmente, mais visualizações significa mais dinheiro).”



“Poderá também haver uma redução das subscrições individuais”, afirma.