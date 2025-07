O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, saudou as relações "estrategicamente valiosas" de Pequim com Moscovo durante o encontro com o seu homólogo russo, num contexto de guerra na Ucrânia e relações turbulentas com os Estados Unidos.

O principal diplomata russo, Sergey Lavrov, estava de visita a Pequim após a sua viagem à Coreia do Norte, onde recebeu garantias de apoio do estado norte-coreano a Moscovo na guerra da Ucrânia.

Wang disse para o Lavrov no domingo que "a relação China-Rússia é mais estável, mais madura e mais estrategicamente valiosa entre as grandes potências do mundo hoje", segundo um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês sobre o encontro.

"O foco atual é... aprofundar a cooperação estratégica mais abrangente, promover o desenvolvimento e revitalização de ambos os lados, e responder conjuntamente aos desafios trazidos por um mundo turbulento e em mudança", disse Wang.

Os dois ministros "trocaram pontos de vista sobre a península coreana, a crise na Ucrânia, a questão nuclear iraniana e outros assuntos", afirmou o comunicado chinês.

Mas não mencionou as relações com Washington, que Moscovo disse estar também na agenda.

O ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Lavrov e Wang também discutiram outras "questões prementes", incluindo a guerra israelita em Gaza.

A China, um aliado diplomático e económico de Moscovo, afirma ser neutra no conflito entre a Rússia e a Ucrânia.