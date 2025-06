Os italianos votam durante dois dias, a partir de domingo, em referendos que tornarão mais fácil para as crianças nascidas em Itália de pais estrangeiros obterem a cidadania e que proporcionarão mais proteções no emprego. Mas a aparente baixa consciencialização do público corre o risco de inviabilizar a votação se a participação não for suficiente.

Os defensores da mudança na lei da cidadania dizem que esta ajudará os italianos de segunda geração nascidos no país de pais não europeus a se integrarem melhor a uma cultura que já consideram sua.

O cantor italiano Ghali, nascido em Milão de pais tunisinos, exortou as pessoas a votarem numa publicação online, observando que o referendo corre o risco de fracassar se pelo menos 50% mais um dos eleitores elegíveis não comparecerem.

«Nasci aqui, sempre vivi aqui, mas só recebi a cidadania aos 18 anos», disse Ghali, exortando a um voto favorável para reduzir o requisito de residência de 10 para cinco anos.

As novas regras, se aprovadas, podem afetar cerca de 2,5 milhões de estrangeiros que ainda lutam para serem reconhecidos como cidadãos.

As medidas foram propostas pelo principal sindicato da Itália e pelos partidos da oposição de esquerda.

A Primeira-ministra Giorgia Meloni disse que compareceria às urnas, mas não votaria — uma ação amplamente criticada pela esquerda como antidemocrática, uma vez que não ajudaria a atingir o limite necessário para validar a votação.

Falta de debate público

Os defensores da reforma afirmam que esta alinharia a lei de cidadania italiana com a de muitos outros países europeus, promovendo uma maior integração social dos residentes de longa duração. Também permitiria um acesso mais rápido aos direitos civis e políticos, como o direito de voto, a elegibilidade para cargos públicos e a liberdade de circulação dentro da UE.

Ativistas e partidos da oposição também denunciaram a falta de debate público sobre as medidas, acusando a coligação de centro-direita no poder de tentar diminuir o interesse em questões sensíveis que afetam diretamente os imigrantes e os trabalhadores.

Em maio, a autoridade de comunicações italiana AGCOM apresentou uma queixa contra a televisão estatal RAI e outras emissoras por falta de cobertura adequada e equilibrada.

Os outros quatro referendos visam reverter as reformas trabalhistas, tornando mais difícil demitir alguns trabalhadores e aumentando a indemnização para aqueles demitidos por pequenas empresas, revertendo uma lei anterior aprovada por um governo de centro-esquerda há uma década.

Uma das questões a ser votada também aborda a questão urgente da segurança no trabalho, restaurando a responsabilidade conjunta de contratantes e subcontratantes por acidentes de trabalho.

Espera-se uma abstenção elevada

As sondagens publicadas em meados de maio mostraram que apenas 46% dos italianos estavam cientes das questões que motivaram os referendos. As sondagens foram ainda mais fracas para uma votação marcada para o primeiro fim de semana das férias escolares na Itália, com cerca de 35% dos cerca de 50 milhões de eleitores, bem abaixo do quórum exigido.

Alguns analistas salientam, no entanto, que a oposição de centro-esquerda poderia reivindicar uma vitória mesmo que o referendo falhasse, desde que a participação superasse os 12,3 milhões de eleitores que apoiaram a coligação de centro-direita vencedora nas eleições gerais de 2022.