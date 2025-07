A bitcoin ultrapassou o nível dos 120.000 dólares pela primeira vez na segunda-feira, marcando um marco importante para a maior criptomoeda do mundo, enquanto os investidores apostam em vitórias políticas procuradas há muito tempo para a indústria esta semana.

A partir de segunda-feira, a Câmara dos Representantes dos EUA irá debater uma série de projetos de lei para fornecer à indústria de ativos digitais o quadro regulamentar nacional.

Essas exigências tiveram eco junto do Presidente dos EUA, Donald Trump, que se apelidou a si próprio de "presidente do cripto" e instou os decisores políticos a reverem as regras a favor da indústria.

As expectativas de ventos favoráveis adicionais para a indústria ajudaram a impulsionar a bitcoin para mais um recorde histórico de 121.207,55 dólares americanos na sessão asiática de segunda-feira.

Foi negociado pela última vez em 1,5% mais alto a 120.856,34 dólares americanos.

O aumento da bitcoin, que subiu 29% desde o início deste ano até agora, gerou uma recuperação mais ampla noutras criptomoedas nas últimas semanas, mesmo perante às tarifas caóticas de Trump.

O Ether, o segundo maior token, atingiu um máximo de mais de cinco meses de 3.048,23 dólares americanos na segunda-feira e ficou em 3.036,24 dólares americanos.

O valor total de mercado do setor aumentou para cerca de 3,78 biliões de dólares americanos, segundo os dados da CoinMarketCap.