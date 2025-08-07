Uma bomba poderosa na berma da estrada atingiu um veículo policial num antigo bastião dos talibãs paquistaneses no noroeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, na quarta-feira, matando pelo menos dois agentes e ferindo 14 outros, na sua maioria transeuntes, afirmaram funcionários.
O ataque teve lugar na cidade de Wana no Waziristão do Sul, um distrito na província de Khyber Pakhtunkhwa, segundo o chefe da polícia local Adam Khan.
A violência terrorista aumentou nas últimas semanas, ceifando as vidas de dezenas de pessoal de segurança.
O Paquistão também está a preparar para uma operação militar em Bajur, outro distrito noroeste.
Operações semelhantes deslocaram milhares de residentes anteriormente.
Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque à polícia, mas a suspeita recairá provavelmente sobre os talibã paquistaneses, ou Tehrik-e-Taliban Pakistan, conhecido como TTP.
O grupo visa frequentemente forças de segurança e civis em toda a região.
O TTP tem trabalhado estreitamente com os talibãs afegãos, que regressaram ao poder no vizinho Afeganistão em agosto de 2021 na sequência da retirada das forças americanas e da NATO após duas décadas de guerra.
Desde então, muitos combatentes e líderes do TTP encontraram refúgio no Afeganistão, com alguns a viver abertamente sob o domínio talibã, um avanço que encorajou o grupo no Paquistão.