Uma bomba poderosa na berma da estrada atingiu um veículo policial num antigo bastião dos talibãs paquistaneses no noroeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, na quarta-feira, matando pelo menos dois agentes e ferindo 14 outros, na sua maioria transeuntes, afirmaram funcionários.

O ataque teve lugar na cidade de Wana no Waziristão do Sul, um distrito na província de Khyber Pakhtunkhwa, segundo o chefe da polícia local Adam Khan.

A violência terrorista aumentou nas últimas semanas, ceifando as vidas de dezenas de pessoal de segurança.

O Paquistão também está a preparar para uma operação militar em Bajur, outro distrito noroeste.

Operações semelhantes deslocaram milhares de residentes anteriormente.