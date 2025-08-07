MUNDO
2 min de leitura
Bomba na berma da estrada mata dois agentes da polícia no noroeste do Paquistão
O ataque ocorreu quando o Paquistão se prepara para uma operação militar em Bajur e enfrenta uma nova onda de violência ligada ao TTP ao longo da fronteira com o Afeganistão.
Bomba na berma da estrada mata dois agentes da polícia no noroeste do Paquistão
Manifestantes se reúnem para protestar contra a violência e exigir a restauração da paz num protesto em Carachi. / Reuters
há 11 horas

Uma bomba poderosa na berma da estrada atingiu um veículo policial num antigo bastião dos talibãs paquistaneses no noroeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, na quarta-feira, matando pelo menos dois agentes e ferindo 14 outros, na sua maioria transeuntes, afirmaram funcionários.

O ataque teve lugar na cidade de Wana no Waziristão do Sul, um distrito na província de Khyber Pakhtunkhwa, segundo o chefe da polícia local Adam Khan.

A violência terrorista aumentou nas últimas semanas, ceifando as vidas de dezenas de pessoal de segurança.

O Paquistão também está a preparar para uma operação militar em Bajur, outro distrito noroeste.

Operações semelhantes deslocaram milhares de residentes anteriormente.

Recomendado

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque à polícia, mas a suspeita recairá provavelmente sobre os talibã paquistaneses, ou Tehrik-e-Taliban Pakistan, conhecido como TTP.

O grupo visa frequentemente forças de segurança e civis em toda a região.

O TTP tem trabalhado estreitamente com os talibãs afegãos, que regressaram ao poder no vizinho Afeganistão em agosto de 2021 na sequência da retirada das forças americanas e da NATO após duas décadas de guerra.

Desde então, muitos combatentes e líderes do TTP encontraram refúgio no Afeganistão, com alguns a viver abertamente sob o domínio talibã, um avanço que encorajou o grupo no Paquistão.

RelacionadoTRT Global - Ataque terrorista mata 16 soldados na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us