O campeão peso-médio do UFC, Dricus du Plessis, enfrentará não apenas o seu oponente, mas também o que promete ser uma plateia hostil ao defender o seu título contra Khamzat Chimaev no evento principal do UFC 319 neste sábado.
Na promoção pré-luta realizada na quinta-feira, du Plessis deparou-se com uma plateia composta maioritariamente por apoiantes de Chimaev.
O campeão sul-africano de 31 anos lutará em solo americano pela primeira vez desde 2023, um ano após o seu desafiante russo, também de 31 anos, ter competido pela última vez nos Estados Unidos.
Du Plessis (23-2 MMA), considerado favorito nas apostas contra o invicto Chimaev (14-0 MMA), manteve uma postura bastante calma na quinta-feira e fez o possível para ignorar as vaias, embora não tenha sido uma tarefa fácil.
O UFC regressa a Chicago pela primeira vez desde junho de 2019, e esta será a terceira luta pelo título dos pesos-médios realizada em Illinois desde 2008.
Du Plessis está a fazer a sua terceira defesa do título desde que se tornou campeão ao derrotar Sean Strickland por decisão dividida em janeiro de 2024.
Posteriormente, venceu Israel Adesanya por finalização no UFC 3015 em agosto passado e derrotou novamente Strickland por decisão em fevereiro no UFC 312.
"Acho que é o fato de eu querer ir e lutar contra os melhores", disse du Plessis. "Lembrem-se disso na noite de sábado."
Embora Chimaev tenha mantido a compostura enquanto a plateia se manifestava a seu favor, ele fez uma previsão ousada para a noite da luta.
"A África nunca mais verá o cinturão. Desculpem, pessoal", disse Chimaev.
A luta dos pesos-médios será o destaque de um show com 13 combates, com a parte principal do evento no pay-per-view do ESPN+ a começar às 22h ET.
Ordem das lutas do card principal do UFC 319, sujeita a alterações: Dricus du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev, pelo título peso-médio do UFC de du Plessis; Lerone Murphy vs. Aaron Pico, peso-pena; Geoff Neal vs. Carlos Prates, peso-meio-médio; Jared Cannonier vs. Michael Page, peso-médio; Tim Elliott vs. Kai Asakura, peso-mosca, --Zain Bando.