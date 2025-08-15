O campeão peso-médio do UFC, Dricus du Plessis, enfrentará não apenas o seu oponente, mas também o que promete ser uma plateia hostil ao defender o seu título contra Khamzat Chimaev no evento principal do UFC 319 neste sábado.

Na promoção pré-luta realizada na quinta-feira, du Plessis deparou-se com uma plateia composta maioritariamente por apoiantes de Chimaev.

O campeão sul-africano de 31 anos lutará em solo americano pela primeira vez desde 2023, um ano após o seu desafiante russo, também de 31 anos, ter competido pela última vez nos Estados Unidos.

Du Plessis (23-2 MMA), considerado favorito nas apostas contra o invicto Chimaev (14-0 MMA), manteve uma postura bastante calma na quinta-feira e fez o possível para ignorar as vaias, embora não tenha sido uma tarefa fácil.

O UFC regressa a Chicago pela primeira vez desde junho de 2019, e esta será a terceira luta pelo título dos pesos-médios realizada em Illinois desde 2008.

Du Plessis está a fazer a sua terceira defesa do título desde que se tornou campeão ao derrotar Sean Strickland por decisão dividida em janeiro de 2024.