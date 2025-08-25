O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no domingo as principais redes de televisão de cobertura tendenciosa e sugeriu que deveriam perder as suas licenças de radiodifusão.

Numa publicação na empresa norte-americana de redes sociais, Truth Social, da qual é proprietário, Trump afirmou que as estações ABC e NBC produzem uma cobertura esmagadoramente negativa da sua presidência.

"Apesar de uma popularidade muito elevada e, segundo muitos, de estar entre os maiores 8 meses da História Presidencial, a ABC e NBC FAKE NEWS, duas das piores e mais tendenciosas redes da história, dão-me 97% de HISTÓRIAS NEGATIVAS", escreveu.