O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no domingo as principais redes de televisão de cobertura tendenciosa e sugeriu que deveriam perder as suas licenças de radiodifusão.
Numa publicação na empresa norte-americana de redes sociais, Truth Social, da qual é proprietário, Trump afirmou que as estações ABC e NBC produzem uma cobertura esmagadoramente negativa da sua presidência.
"Apesar de uma popularidade muito elevada e, segundo muitos, de estar entre os maiores 8 meses da História Presidencial, a ABC e NBC FAKE NEWS, duas das piores e mais tendenciosas redes da história, dão-me 97% de HISTÓRIAS NEGATIVAS", escreveu.
Trump foi mais longe, dizendo que os meios de comunicação agem como "um braço do Partido Democrata" e deveriam ter as suas licenças revogadas pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).
"Seria totalmente a favor disso porque são tão tendenciosos e mentirosos, uma verdadeira ameaça à nossa Democracia!!!" acrescentou.
Trump tem frequentemente criticado os órgãos de comunicação social generalistas e aquilo a que chama cobertura de "notícias falsas" da sua administração.