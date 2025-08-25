MUNDO
1 min de leitura
Trump ameaça comunicação social norte-americana e sugere revogação de licenças
Presidente dos EUA diz que seria "totalmente a favor" de a ABC e NBC perderem as suas licenças de radiodifusão devido à cobertura "tendenciosa" da sua presidência.
Trump ameaça comunicação social norte-americana e sugere revogação de licenças
Trump disse que os meios de comunicação agem como "um braço do Partido Democrata". / AA
25 de agosto de 2025

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no domingo as principais redes de televisão de cobertura tendenciosa e sugeriu que deveriam perder as suas licenças de radiodifusão.

Numa publicação na empresa norte-americana de redes sociais, Truth Social, da qual é proprietário, Trump afirmou que as estações ABC e NBC produzem uma cobertura esmagadoramente negativa da sua presidência.

"Apesar de uma popularidade muito elevada e, segundo muitos, de estar entre os maiores 8 meses da História Presidencial, a ABC e NBC FAKE NEWS, duas das piores e mais tendenciosas redes da história, dão-me 97% de HISTÓRIAS NEGATIVAS", escreveu.

Recomendado

Trump foi mais longe, dizendo que os meios de comunicação agem como "um braço do Partido Democrata" e deveriam ter as suas licenças revogadas pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

"Seria totalmente a favor disso porque são tão tendenciosos e mentirosos, uma verdadeira ameaça à nossa Democracia!!!" acrescentou.

Trump tem frequentemente criticado os órgãos de comunicação social generalistas e aquilo a que chama cobertura de "notícias falsas" da sua administração.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us